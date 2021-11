Todo lo que necesitas saber para visitar la Alhambra de Granada

La Alhambra de Granada es uno de los monumentos más visitados de España, e incluso del mundo. Es el mayor y más rico legado del poder y riqueza que alcanzó el Reino nazarí de Granada hasta su rendición en 1492. Una auténtica obra de arte cuya visita se vuelve obligatoria si queremos conocer el pasado musulmán de la península ibérica.

Cada día recibe la visita de 8.000 personas, rara es la vez que no se agotan las entradas, y hay tanto que ver que conviene saber de antemano qué es la Alhambra, qué espacios la componen, qué se puede visitar y cómo se compran las entradas, para así poder organizar nuestro viaje de la mejor manera posible. Con ese fin, os queremos ofrecer una información básica que puede resultar de gran utilidad.

Qué puedes ver en tu visita a la Alhambra

Es importante saber que la Alhambra se compone de diferentes espacios y tener claro cuáles queremos visitar para no equivocarnos al comprar las entradas, pues como ahora verás las opciones son diversas. Para ser exactos, hemos de hablar de ella como una ciudad musulmana y en su interior hay diversos edificios, tanto originarios del Reino de Granada como posteriores. Así que vamos a verlos uno por uno para que no te hagas un lío con los nombres y no te quedes sin conocer nada importante. Este plano del conjunto monumental la Alhambra te puede ser de gran ayuda para situarte.

Los Palacios Nazaríes

Muchos que piensan en la Alhambra realmente a lo que se refieren es a los Palacios Nazaríes, construidos por Ismaíl I, Yusuf I y Mohamed V. Era la residencia de los sultanes de Granada y se compone de diferentes palacios y patios de distintas épocas. Aquí está el famoso Patio de los Leones, el espectacular ​​Salón del Trono, el Cuarto Dorado, el Palacio de Comares, el Patio de los Arrayanes o la sala de los Embajadores. Cada palacio se identifica con el sultán que lo mandó construir y es el único espacio de la Alhambra que tiene una hora de visita definida con la que hay que cumplir.

La Alcazaba

La Alcazaba es un recinto militar fortificado y es la parte más antigua de la Alhambra. En ella vivían los soldados que protegían la ciudad, aún se puede apreciar la planta de sus casas, y se mantienen en pie tanto sus murallas como la Torre de la Vela, la Torre Quebrada, la Torre del Homenaje, la Torre de la Pólvora o la Torre del Cubo. Desde ellas se obtienen impresionantes vistas sobre Granada.

El Generalife

El Generalife es el palacio de verano, la zona de recreo utilizada por los sultanes de Granada como lugar de descanso fuera de las murallas de la Alhambra. Ricamente ajardinada y empleada como explotación agrícola. Se distingue bien por estar acabado en blanco y en él se encuentran los Jardines Bajos, el Patio del Ciprés de la Sultana, la Escalera del Agua, el Mirador Romántico, el Patio de la Acequia, el mirador de Ismail I o la Sala Regia.

El Partal

El Partal es un palacio en sí pero a diferencia de sus vecinos de Comares y Leones, que sí han mantenido su estructura más o menos intacta desde la etapa nazarí, el del Partal se ha visto incorporado como tal al conjunto de la Alhambra hace apenas un siglo, cuando el 12 de marzo de 1891 su propietario, Arthur Von Gwinner, cedió su titularidad al Estado. Una zona aterrazada con estanque y jardines que hace de punto final a la visita de los Palacios Nazaríes.

El Palacio de Carlos V

Fue iniciativa del emperador Carlos V y se comenzó a construir en 1526 con el fin de poder vivir la Alhambra desde dentro. Llama la atención por su planta cuadrada y su gran patio central circular, lo que en su momento marcó un antes y un después en la arquitectura renacentista. En su planta baja se encuentra el Museo de la Alhambra y en la superior el Museo de Bellas Artes. Su visita es gratuita.

Cómo comprar tus entradas para la Alhambra y qué incluyen

El primer consejo para comprar tu entrada para visitar la Alhambra es claro: hazlo con la mayor antelación posible. Y dicho esto, has de saber que puedes comprar tu entrada de manera particular en la web oficial de la Alhambra, por teléfono 24 horas en el +34 858 953 616 y en las máquinas expendedoras automáticas. O bien contratando una visita guiada con una empresa externa en la que se incluye directamente tu entrada. Si haces la visita por tu cuenta siempre podrás alquilar una audioguía con la que informarte en tu recorrido.

En la web oficial de la Alhambra se ofrecen diferentes entradas dependiendo de lo que quieras visitar. La entrada general (14 €) incluye los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, el Partal y el Generalife, que es lo imprescindible si es tu primera vez en la Alhambra. Y luego, quitando espacios o añadiendo otros en el barrio del Albaicín, se pueden realizar visitas tanto diurnas como nocturnas. Puedes consultar aquí todos los tipos de entradas que hay, teniendo en cuenta que aunque los menores de 12 años acceden de forma gratuita también necesitan su propia entrada.

Antes, un determinado número de entradas quedaba reservado para ser vendido en taquillas, pero ahora, si te presentas en la Alhambra sin entrada, solo podrás visitarla si aún quedan entradas sin vender para ese día. Las entradas disponibles pueden ser compradas en el mismo día hasta dos horas antes de la visita a los Palacios Nazaríes, que como decimos es el único monumento con un horario establecido.

Datos prácticos para visitar la Alhambra: horarios, accesos y recomendaciones

Hay unas cuantas cosas que interesa tener en cuenta cuando planeamos nuestra visita a la Alhambra. Como por ejemplo, sus horarios. El conjunto monumental está abierto de 8:30 a 18:00 h. en invierno y de 8:30 a 20:00 h. en verano. Con pases especiales para las visitas nocturnas a los Palacios Nazaríes a las 20:00 h en invierno y a las 22:00 h en verano.

Para llegar hay múltiples opciones, desde caminando a través de la Cuesta Gomérez, la Cuesta del Realejo o la Cuesta del Rey Chico, hasta en nuestro propio vehículo, pues la Alhambra dispone de un aparcamiento público (de, ojo, solo 360 plazas). También se puede llegar en autobús a través de las líneas C30, C32 y C35 o, cómo no, en taxi.

Hay que tener en cuenta que la visita de la entrada general puede durar fácilmente más de tres horas, por lo que es recomendable utilizar calzado cómodo. Si se viaja con un bebé el Patronato de la Alhambra y el Generalife ofrece el servicio de custodia de carritos y préstamo de mochilas de porteo, que sin duda es la mejor manera de llevar a los más pequeños durante la visita.

Las entradas son nominativas por lo que es fundamental llevar con nosotros el DNI, pasaporte o identificación oficial. A cada espacio se puede entrar una única vez, por lo que merece la pena tomarnos nuestro tiempo y disfrutar con calma, sobre todo de las zonas ajardinadas. Entre la vegetación y el constante sonido del agua es fácil comprender por qué la Alhambra era considerada un auténtico paraíso en la tierra.