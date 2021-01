El menjador escolar municipal de Paterna arriba a triplicar els menús diaris repartits durant la pandèmia sanitària

El servei de menjador escolar 365 dies a l'any que presta l'Ajuntament de Paterna de manera permanent en dos col·legis públics de la ciutat va repartir durant aquest passat 2020 un total de 9.870 menús.

Així ho ha explicat el regidor d'Atenció a la Infància i Educació, David Fortea, qui ha destacat que durant aquesta crisi sanitària del coronavirus, “des que es decretara l'estat d'alarma, la mitjana de menors atesos ha pujat de 40 a 70 menús, arribant durant alguns dies del confinament a repartir 120 menús”.

Fortea assenyala que “en un any marcat per la COVID-19, aquest programa posat en marxa en 2015 per l'equip de govern socialista per a garantir que cap xiquet/a de Paterna passe fam, ha sigut fonamental per a moltes famílies paterneres”.

En aquest sentit, Fortea ha remarcat que “adaptant-se a la nova situació marcada per la pandèmia, i per a major seguretat, el servei presencial de menú s'ha substituït pel lliurament d'un servei d'àpats diari de menjar, de berenar i un altre de sopar a cada xiquet/a, assegurant en tot moment l'alimentació saludable dels menors”.

Així mateix, el regidor ha destacat que “durant aquest 2020, l'Ajuntament ha realitzat un esforç sense precedents, tant humà com pressupostari, per a estendre aquest servei, ja que des de l'estat d'alarma, el servei s'ha prestat ininterrompudament tots els dies, festius i vacances escolars inclòs”.