Cobarde, estratega y sin arrepentimiento, retrato robot del asesino machista

El uso previo de la violencia para que la mujer obedezca, la elección del momento preciso en que ella no espera ser atacada de manera definitiva y no puede defenderse, y la confesión del crimen para justificar el acto del que no se lamenta son algunas de las circunstancias que mayoritariamente rodean los asesinatos por violencia de género, según un estudio presentado este jueves en Sevilla y que dibuja el perfil más habitual de los hombres que matan a sus parejas o exparejas.

El estudio se ha basado en 81 sentencias judiciales dictadas en Andalucía entre 2005 y 2015 relativas a las 150 víctimas mortales por violencia machista, recogiendo que la alevosía concurre en el 91% de los casos analizados. El patrón de conducta más habitual también se sitúa en la existencia de una violencia previa (amenazas de muerte, denunciadas o no) y en un hecho que actúa como detonante, si bien el agresor deja pasar un tiempo para que la víctima baje la guardia, siga coviviendo con él y, sin previo aviso, ataca mortalmente.

En ese sentido, uno de los datos del estudio elaborado por Aurora Genovés, presentada este jueves por la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, dice que el 66% de las 150 víctimas (25 extranjeras) convivía con su agresor en el momento de los hechos. Incluso en el 49% de los casos, el asesinato se produjo en el dormitorio. La edad media de las vícitmas es de entre 40 y 50 años, y en el 37% de los casos los hechos se produjeron en poblaciones de menos de 30.000 habitantes. 87 de las víctimas tenín hijos.

Se trata, según ha explicado la autora, de un tipo de violencia consciente (agravante) y pública (atenuante de confesión). De hecho, el 79% de los casos se le ha condenado al hombre por delito de asesinato. La cifra se contrapone con los datos entre 1999 y 2004 en los que homicidio y asesinato se repartían en un 50%. Las sentencias, en ese sentido, van recogiendo un mayor grado de formación y sensibilización con la violencia de género.

Entre los datos aportados también destaca que en 99 de los 150 casos mortales no constaba violencia previa, según la sentencia. Genovés ha constatado que, en esos casos, o no se había denunciado. De los 51 casos en que sí se había constatado violencia previa es porque se había denunciado, de los cuales en diez de ellos no existía orden de protección o alejamiento del agresor. La autora y la consejera han hecho hincapié en la necesidad de denunciar la violencia de género.

La condena media para los agresores es de 16 años y siete meses de prisión. El agresor usa mayoritariamente un arma blanca para la comisión del crimen (51% de los casos). Los meses de septiembre y octubre, en contra de la creencia popular de que los asesinatos machistas se producen en verano, son los que más crímenes tienen (17 cada uno). La provincia andaluza donde más asesinatos hubo fue Málaga (37 en estos once años de estudio).