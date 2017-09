Blanca Manchón acaba octava en el Campeonato del Mundo de Rs:X

Con el principal objetivo cumplido. Así ha finalizado Blanca Manchón el Campeonato del Mundo de Rs:X que se ha disputado a lo largo de la semana en Enoshima (Japón) y que ha finalizado hoy con la ‘Medal Race’. Perjudicada por las condiciones del viento, ha entrado séptima en la final y es octava en la clasificación general.

“Me lo he pasado muy bien en la final. He salido a muerte. He ido cuarta sobre todo al principio de la primera vuelta y, en la segunda vuelta, tanto la polaca como la holandesa y yo hemos pegado una virada en un mal sitio, porque hacía viento, pero estaba muy muy racheado y muy loco, giraba mucho. Hemos ido para atrás y las otras nos han adelantado”, comentaba la deportista de Instituto Español, Panasonic, Training For Gol y Blondy tras finalizar la prueba.

A pesar de no haber obtenido medalla, se va de Enoshima “súper contenta”: “El objetivo era estar en la final y encima he quedado entre las 8 primeras, por lo que he cogido beca y eso para mí es fundamental para los próximos años. Así que me voy increíblemente satisfecha, también por haber sido la mejor española de todo el equipo que estamos aquí, y con ganas de afrontar la temporada que viene mucho mejor”.

Por último, Blanca no se ha querido olvidar de sus patrocinadores, Instituto Español y Panasonic: “Me han hecho venir aquí mucho más preparada y, sobre todo, mucho más motivada. Así que les doy las gracias porque ha sido un apoyo fundamental”.