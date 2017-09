El Ayuntamiento de Sevilla culpa al exdirector de la Bienal de proponer "contrataciones a dedo"

Después de que José Luis Ortiz Nuevo haya renunciado a dirigir la XX edición de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, el concejal de Cultura del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz (PSOE), ha reconocido los "desencuentros" previos a dicha reunión y los ha achacado a "peticiones de Ortiz Nuevo al margen de la legalidad". Por ejemplo, ha mencionado propuestas de "contrataciones de personas a dedo y sin criterios de libre concurrencia y transparencia".

Ortiz Nuevo, como se ha informado, ha dimitido como director de la XX edición de la Bienal de Flamenco, alegando los "numerosos contratiempos y obstáculos administrativos" que habría encontrado por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que el pasado mes de julio le encomendaba el diseño y organización de la nueva edición de la Bienal.

Frente a esta decisión, el concejal de Cultura del Ayuntamiento hispalense, el socialista Antonio Muñoz, ha lamentado la actitud de José Luis Ortiz Nuevo y ha mostrado su "decepción" por sus "actuaciones y exigencias". "Este gobierno no puede ceder a ningún chantaje ni plantear un modelo de Bienal de Flamenco al margen de la legalidad", apunta Antonio Muñoz, admitiendo que se han producido distintos "desencuentros" durante estos meses.

No obstante, el edil socialista atribuye los problemas a "planteamientos y peticiones de Ortiz Nuevo al margen de la legalidad y sin ningún rigor económico, por lo que de hecho ni siquiera se ha llegado a firmar ni a formalizar el contrato de director de la Bienal". "El gobierno no puede aceptar contrataciones de personas a dedo y sin criterios de libre concurrencia y transparencia, ni tampoco va a incumplir los acuerdos y la normativa en torno al número de personal eventual que puede tener el Ayuntamiento de Sevilla", abunda.

En este sentido, Muñoz subraya que a Ortiz Nuevo se le trasladó "en repetidas ocasiones que sus exigencias eran legalmente imposibles". "Esta imposibilidad se le iba a comunicar en el día de hoy en una reunión a la que no ha asistido". "Ha mostrado una gran falta de lealtad y de respeto con la bienal, con el Ayuntamiento de Sevilla y con la ciudad", asevera Muñoz, quien no obstante cree que la XX edición de la Bienal se celebrará "por todo lo alto".

La versión del ya exdirector

José Luis Ortiz Nuevo, quien este miércoles ha anunciado su renuncia a dirigir la XX edición de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, ha señalado en una nueva nota de prensa que su intención como director de este evento cultural era "nada más que trabajar de manera ágil y conforme a la legalidad en todo momento".



De esta manera sale al paso Ortiz Nuevo de las "difamaciones" que, a su juicio, ha vertido el concejal de Cultura del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz (PSOE), quien ha mostrado su "decepción" por "las actuaciones y exigencias". "Este gobierno no puede ceder a ningún chantaje ni plantear un modelo de Bienal de Flamenco al margen de la legalidad", ha añadido Muñoz, que, entre otras cuestiones, ha mencionado propuestas de "contrataciones de personas a dedo y sin criterios de libre concurrencia y transparencia".



Ortiz Nuevo, que fue designado para el cargo el pasado mes de julio en sustitución de Cristóbal Ortega, ha criticado al Ayuntamiento "por sacudirse la responsabilidad mientras sólo nos han dedicado una reunión". Precisamente el edil socialista ha subrayado que a Ortiz Nuevo se le trasladó "en repetidas ocasiones que sus exigencias eran legalmente imposibles y esta imposibilidad se le iba a comunicar en el día de hoy en una reunión a la que no ha asistido".



Ortiz Nuevo, que ha reiterado que "nunca ha pretendido que se contrate a nadie de manera directa, ha remitido a los medios una carta, con fecha del 15 de septiembre dirigida a Antonio Muñoz, en la que recoge sus peticiones.



En este sentido, Ortiz Nuevo trasladó a la Delegación de Cultura que quería contar con dos personas en su equipo "entre otras cosas porque el actual equipo de la Bienal, que lo conforman tres personas, al completo se encuentra trabajando en la conmemoración del 'Año Murillo'. Y como es lógico pensar no puede levantar solo un proyecto de más de un millón de euros sin una mínima estructura de personal".



En la citada misiva, Ortiz Nuevo, escritor, periodista y flamencólogo, uno de los fundadores de la propia Bienal, expone a Muñoz "temas cruciales" a aclarar "para el correcto cumplimiento" de su trabajo de dirección. En el primer punto, recuerda que "la dirección de la XX Bienal está formada por tres personas: José Luis Ortiz Nuevo, Miguel Ángel Vargas y Francis Mármol. Para que así sea, de manera ejemplar y no torticera, se debe encontrar una forma de contratación clara, limpia y sin más dilación, el tiempo apremia", solicita el hasta hoy director de la cita cultural.



Además, subraya que el Instituto de las Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) "debe ser un instrumento de servicio al Festival, y de control para el correcto cumplimiento de los programas que se acuerden, pero la organización, producción y difusión de la Bienal competen a la dirección del evento".



En este sentido, sugiere que para la realización "adecuada" del avance de presupuesto de la Bienal 2018 "es necesario que conozcamos --la dirección-- la realidad contable de la última edición al máximo detalle posible".



Ortiz Nueva considera "del todo improcedente el deseo de convocar sendos grandes concursos de producción y difusión" y señala que "cuando tengamos el programa sabremos el sistema de producción que se necesita, no antes". Sobre la difusión de la Bienal, el flamencólogo asegura que, "afortunadamente, se vende sola", por lo que, a su juicio, "con disponer ya de la página web podremos llegar al mundo sin necesidad de gastos ni de fastos".



En este sentido, Ortiz Nuevo, en la carta remitida a Antonio Muñoz, añade que "la única publicidad que necesita el festival es hacer ver a los sevillanos que hay entrada y que también acá se pueden comprar por Internet".



Por otro lado, el hasta hoy director de la Bienal propone al delegado de Cultura que antes de que termine el mes de septiembre se deben presentar públicamente algunas acciones. En este quinto punto, Ortiz Nuevo precisa las bases para el Concurso de Producciones y la composición del jurado de selección, que, según su propuesta, lo integran Araceli Cañadas Ortega (Profesora Universidad Alcalá de Henares y patrona del Instituto de Cultura Gitana), Jesús Cantero (Miembro del Consejo del ICAS), Eusebia López (Antropóloga, gestora cultural y técnica del departamento de ayudas del Instituto del Flamenco de Andalucía), Manuel González Piñero (Exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz), Pedro Barragán (Arquitecto y presidente de la Sociedad Flamenca El Dorado, de Barcelona), Miguel Ángel Vargas (director de producción de la XX Bienal y que actuaría como secretario); y estaría presidido por Cristina Cruces (Catedrática de Antropología de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía).



Otra acción que, a juicio de Ortiz Nuevo, se debería presentar en septiembre es el esquema de la estructura de los ocho conciertos de 'L'Antología de la Bienal', en la que se dé cuenta "además del equipo de dirección de artistas y de producción". Así, propone a José Manuel Gamboa como director musical, y como directores de los conciertos a Alfredo Lagos, Chicuelo, Dani de Morón, David Dorantes, Diego Amador, Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez y Mayte Martín. Como directores de producción, sugiera, a Antonio Benamargo, Fernando González-Caballos, Lourdes Mandaíto, María Velasco y Raúl Comba.



Ortiz Nuevo plantea el nombramiento del grupo de expertos para diseñar la nueva estructura organizativa de la Bienal y "adquirir el compromiso de que entre diciembre y enero próximos tengan preparado el dictamen para que las instituciones durante el año 2018 procedan a su puesta en marcha". El grupo de experto, a propuesta del flamencólogo y escritor, estaría integrado por Manuel Herrera Rodas (Exdirector de la Bienal), Juan Ruesga Bono (arquitecto y escenógrafo), Timea Junghaus (Directora del Instituto de Cultura Gitana Europea), Marina Lanza (Productora, periodista y experta en Relaciones Internacionales), y Miguel Ángel Vargas (Director de producción de la XX Bienal).



Otros nombramientos que propone Ortiz Nuevo están los miembros de la de la comisión de investigación y difusión del Archivo 'ON' y del comité director de la Velada de Bienal. Plantea que este órgano esté dirigido artísticamente por Salvador Távora.



El hasta ahora director de la XX edición de la Bienal deja "claro" en esa carta al delegado de Cultura que "no procede de ningún modo continuar con la bastarda concesión de los Giraldillos". "Y, con perdón, no es no", apostilla al respecto.



Por último, Ortiz Nuevo, que matiza en la misiva que la próxima será la XX edición, lo que supone que cumple 38 años de su edad, y no es para nada el XX aniversario, concluye que otras cuestiones de procedimiento "deberemos convenir entre nosotros para que reine la armonía y sean la lealtad y el acuerdo los caminos a transitar juntos".