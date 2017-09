Flamingo de Hours 335m/6c (6a/A0 obl) Pene d´Updavet (Valle de Aspe, Francia)

Hola compañeros

Si llevas escalando un tiempo vías de varios largos equipados, y quieres dar el salto a lo "clásico", este puede ser un buen sitio para empezar.



Buena roca, buen equipamiento, y alejes, para probar la "imaginativa" autoproteccionista entre parabolt y parabolt.



El grado, la verdad, muy bien puesto, es decir, que no nos van a regalar nada de nada !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Si dice la reseña que 6a obligado, haz caso a lo que te dice, y lleva la lección bien aprendida y asentada de casa, sino, puede que te de la risa tonta esa que nos da cuando nos acordamos de lo bien asegurados que están los 6a en mi escuela de deportiva favorita !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Hoy, reposición de hace unos años, justo antes de ser padre, toca ver "Flamingo de Hours", un viote de 335 m., y dificultades de hasta 6c en el último largo, pero la tónica, es de V+/6a mantenido, con seguros potentes, eso sí, cada 5 o 7 metros.













Pues muy finos estos francesitos, pero le ponen "polla", "mástil", "mango", "nabo" de nombre a cualquiera de sus montañas, y se fuman un puro







En esos días pre-papá, nervios a flor de piel, móvil las 24 + 1 horas del día, y espasmos de hormonas sacudiendo los cimientos de la Tierra , evidentemente, hay que buscar mu pero que mu bien las actividades para hacer algo rápido y efectivo , con cobertura siempre, eso sí , y a menos de 1 hora









Claro está, lo de los 60 minutos impuestos, para mí, son de coche, con lo cual, la aproximación es cosa de la vía





Pues bien, contando que vivo en Castiello de Jaca, y el Pene d´Updavet está en los alrededores de Borce (Francia), a 35 km, ahora con el túnel del Somport, ummmmmmmmmmmmmm, en 27 minutillos estamos allí. Bueno, más 13 de camino, total, 40, perfesto













Cobertura, por el camino hay , en la aproximación hay , en cuanto despego los pies del suelo, no hay









Murphyyyyyyyyyyyyyyyyyy, joputilla, andeandas sohodío







Pero en fín, que ya metidos en faena, esto va rápido, y más con un fiera como el amigo Chakeltoniano









El "cimbel" en cuestión es este, con una aproximación corta, pero intensa, muy intensa











Y la ruta que recorreremos, "Flamingo des Hours", 335 m, 6c (6a oblig), esta









La vía, caliza bastante buena, equipada con paraboles, eso sí, alegres, alejillos de 5-6 metros con facilidad, y dificultades mantenidas en su grado, con un grado máximo obligado de 6a, y equipada para rapelar













Llegamos entre hierbajos al arranque











Y sin demora sale el Chakel a por ese primer largo













Como calentamiento, no está nada mal













Y sorprenden los pasitos finos













Hemos traido unos fisus y 2 friends pequeños-medianos













Que para proteger algún "paso con patio" no nos vendrán mal













Apura los 55 ¡¡¡¡¡¡¡ metrazos !!!!!!!! de este largo















Y llega a la "R"















El L2, me toca a mí, tras atravesar una campa de hierba















Jesús viene como un rayo











Bailando sobre la roca













La ruta, desde luego, es pina











Pero la roca, pura adherencia













Buenos cazos de vez en cuando













Quiés recoger cuerda y dejarte de fotos ni pollas















L3 para el compi











Le dan 6a













Después cuando pasé yo, e iba de 2º, apreté más que Raimundo

















Sale de bavaresa













Y vuelta a "bavaresear"













Un poquito más













Y ala













Llegó a la "R"













Me voy yo a por mi largo de turno, el 4º















Desmonta la "R" Chakel











Y a escalar













Travesía .........









Travesía güena ..........













Travesía su putinnnnnnnnnnnnnnnnnn marreeeeeeeeeennnnnnnn













Lo bueno de las travesías











Es que da igual ir de 1º que de 2º













El restregón de seguro a seguro, es el mismo para los 2















Encara la vertical













Y se va a por su largo, el 5º











Placa güena güena de agujeros













Y a casita, o sea, a la "R"











El L6, también placa fina de bujeros











Con "bujeros yerbosos" salvadores













Séptimo largo, sorprende lo que engaña la perspectiva, jodó con los "quintillos" de "falaise"











El "oso durmiente" nos observa













Y por fín, 8º y último largo











6c de "falaise"













El honor es tuyo, chaval











Los diablillos, por lo de chaval













Y por lo de 6c, estos















Tuché, mon ami















Y afotico rápida, que si no la cagamos en los rápeles, estamos para comer a las 2 en casica











Efectivamente, para la hora de la comida, en casa, y las doñas, más contentas quel copón, o eso pensamos















Un poco reseña del Luichy





















Saludos, y a seguir dándole candela a las botas y cuerdas, que no se nos pudran bajo ningún concepto, excepto la muerte