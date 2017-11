Lowe Alpine Metanoia 65-80 litros Cómoda y con gran capacidad

Os presentamos todo un clásico, ahora renovado, de la firma inglesa Lowe Alpine… Nos referimos a la mochila Metanoia, que recibe su nombre en honor a la vía abierta por Jeff Lowe en solitario en la cara norte del Eiger en el año 1991. Mítica escalada con la que se bautizó esta mochila de grandes dimensiones con un cubicaje entre 65 y 80 Litros y un peso de 1.700 gramos.

Lo primero que capta nuestra atención nada más ver esta mochila es que es evidentemente un producto diseñado para soportar grandes cargas, principalmente para expediciones o trekkings largos en los que tengamos que llevarnos media casa encima.



La Metanoia no es nueva, aunque ahora ha sido renovada, y de hecho es un producto que ha sido muy testado, y generalmente con muy buen resultado, durante varias temporadas ya que lleva bastante tiempo dentro del catálogo de la marca. A nosotros, en particular, siempre nos ha parecido y la hemos considerado una referencia dentro de las mochilas de carga del mercado.

Los detalles

Pero entremos más en detalle… La Metanoia está diseñada para cargar pesos de más de 25 kg, algo que hemos querido comprobar y debemos admitir se puede hacer de forma cómoda y segura. Además es un producto muy resistente, fabricado con un tejido Trishield con cuadrícula antidesgarro (que favorece que sea una mochila muy ligera para su tamaño) que la hace bastante fuerte y la permite soportar sobradamente un uso intenso y continuado en montaña, así como los típicos y consiguiente roces por roca. Eso sí, ya de entrada advertimos que no es una mochila ideal para escalar, evidentemente basta con ver el peso que admite, aunque al estar tan bien equilibrada y diseñada, si nos permitiría hacerlo con dignidad en algunas condiciones y momentos puntuales.

En cuanto a los detalles, hay que mencionar que presenta unas hombreras anchas y bien dimensionadas, así como un cinturón lumbar de las mismas características que se acomoda perfectamente a la cintura repartiendo el peso por la misma de forma eficaz.

Tiene un par de portamateriales que, al igual que las cintas compresoras, son robustos y con buenos acabados



El acolchado, tanto de hombreras como del cinturón, es bastante denso y recio, lo que otorga una destacable consistencia y que, junto con la espalda termomoldeada (que además maximizar el flujo de aire y evita que la nieve sea absorbida), hace que, con la mochila cargada, hablemos de un producto cómodo que nos permite realizar actividad con peso durante horas. Eso sí, hay que tener en cuenta que, con los pesos que admite la Metanoia, la “comodidad” después de unas cuantas horas como bien sabemos es relativa, aunque comparándola con otros modelos que admiten estás cargas, creemos es muy destacable.

Si queremos aligerar un poco el peso de la mochila, apuntar que tiene una seta amplia desmontable que nos ahorraras algo más de 150 gramos al conjunto.

La mochila tiene además un par de portamateriales (portapiolets y portaesquís) que, al igual que las cintas compresoras, son robustos y presentan muy buenos acabados. El sistema del portapiolet, en particular, funciona con una cincha elástica con una varilla de metal que se mete por la cabeza del piolet y ajusta bien y rápido. Este sistema ya lo hemos probado previamente en otros modelos de la marca como la Alpine Attack 45-55 y nos parece muy acertado.



Así, y en definitiva, la Metanoia es una mochila para empresas de varios días, expediciones, trekkings, etc., que creemos destaca porque consigue bajar notablemente el peso de este tipo de productos manteniendo de forma muy digna la comodidad (solo 1,7 kg). Cabe recordar que mochilas similares de otras marcas no bajan de 2,5 kg.

Además, es resistente, muy grande y amplia, y como hemos dicho anteriormente con una relación peso/comodidad excelente. Eso sí, por vuestro bien, esperamos que no la tengáis que llenar todo lo que aguante…