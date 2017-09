El Cabildo de Gran Canaria aprueba la subvención de 45.000 euros a Juan Manuel Brito con bronca en el pleno

El pleno del Cabildo de Gran Canaria celebrado este viernes aprobó por mayoría del grupo de gobierno (Nueva Canarias, PSOE y los dos consejeros no adscritos expulsados de Podemos) y con el rechazo de los tres grupos de la oposición la modificación de crédito en la que se incluía la subvención de 45.152 euros para el proyecto GESMOS-Canarias, dirigido por el exvicepresidente segundo Juan Manuel Brito.

En un bronco debate la oposición acusó de dar a dedo esta ayuda para Brito fomentando el favoritismo y beneficiando de paso a la formación Sí Se Puede, liderada ahora por el que fuera consejero de Medio Ambiente.

El portavoz de Podemos, Miguel Montero, acusó al grupo de gobierno de intentar usar la “picardía” de incluir en la comisión previa al pleno la subvención como Gemos en lugar de Gesmos “para que no nos diéramos cuenta” y recalcó que la subvención se filtra a través del Centro de Estudios y Difusión del Atlántico, “un centro dirigido por una persona prestigiosa” pero que en realidad va “directamente al grupo de estudios” dirigido por Brito, quien en las últimas horas borró de su perfil de Linkedin este cargo y también eliminó el blog del centro. “Seguro que no tiene que ver con Juanma Brito”, ironizó. Así mismo, el exconsejero de Educación recalcó que es “mucho dinero para escanear carteles a menos que sea verdad que el 90% de la subvención sea para el sueldo del coordinador”.

“Pueden contar lo que quieran para intentar vendernos la moto o justificar el pago de favores. Las motivaciones no las sabemos, pedimos que se explique por qué sí se dan las subvenciones a dedo a unos investigadores y a otros no”, subrayó Montero.

También fue muy crítica con la subvención la consejera del Partido Popular (PP) Aurora del Rosario, quien cree que, desde su punto de vista, ha existido prisa por parte del grupo de gobierno para “tapar el hedor de esta subvención”. “Pactaron que se fuera tranquilo, en silencio, y así lo ha hecho, en los pasillos lo vemos. El presidente pactó ayudarle, esta es la de hoy, pero veremos más”, adelantó la consejera popular.

“Está más que claro que [la ayuda] se da a dedo al exvicepresidente, es el primer pleno que no nos honra con su presencia, muchas veces nos planteamos en qué trabaja, venimos pidiendo desde enero las subvenciones a Acción en Red y nos la niegan sistemáticamente, nos la van a tener que dar porque en un año ha multiplicado por ocho una vez que su cargo estaba metido en su gobierno, eso apesta y es muy evidente”, indicó la política del PP, que aclaró que "el pícaro [por Brito] terminó de presentar los papeles el 11 de septiembre de 2017".

Del Rosario prosiguió definiendo lo que, a su parecer, es el objetivo de Gesmos. “Consiste en estudiar movimientos sociales, políticos y difundir, hacer proselitismo político. [Morales] Le pone un sueldo a su amigo Brito para que le vaya haciendo la campaña”, por lo que aquí se dirigió a la bancada del PSOE y les advirtió de que “esta subvención es para comerles la tostada, de hecho está comiéndoles la tostada. Los cinco consejeros van a aprobar esta subvención, estamos aquí para ayudarle señor Torres, ese no es el interés de los grancanarios ni el suyo tampoco”, concluyó.

Mientras, el portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, solicitó que se excluyera de la modificación de crédito la ayuda a Gesmos para así poder aprobar las demás de la fundación, dirigida a otras asociaciones como Yrichen o los afectados por el cierre de la carretera de La Aldea. "El voto es único y si votas en contra parece que no estás de acuerdo con las demás subvenciones". Por ello, el expresidente pidió que se suprimiera la financiación de 45.000 euros al proyecto de Brito “por lo menos hasta que se nos aclare”. "Se podría pedir un informe jurídico para determinar si siendo vicepresidente hasta hace poco hay compatibilidad para saber si se puede obtener esta ayuda. Este tema puede esperar perfectamente un mes", añadió Bravo de Laguna.

Morales: "El PP no está para dar lecciones de honestidad"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, le comentó a Aurora del Rosario que el PP "no está para dar lecciones de honestidad y honradez de la gestión de los servicios públicos, ninguna" y justificó el proyecto de Brito porque se trata de un trabajo que busca "poner en marcha un estudio que evite que se pierda un caudal imprescindible para el movimiento sociológico en Canarias".

" Una parte de este estudio se le encarga a una persona que fue consejero y eso propicia un ataque brutal hacia esa persona", apuntó el presidente. En su opinión, con Brito, tras "asesinarle políticamente" ahora "se le pretende asesinar también cívicamente", y defendió que está convencido que en su expulsión "paralizada cautelarmente" de Podemos "se han saltado derechos fundamentales".

Por su parte el vicepresidente y portavoz del PSOE, Ángel Víctor Torres, entiende que "se ha querido voluntariamente confundir a la ciudadanía" con esta subvención ya que a este centro ya se le había dado esta ayuda en otros momentos. "No se cuestiona el centro, se cuestiona a la persona y no vamos a participar de una crucifixión".

"¿Si no hubiese salido a los medios el nombre de Brito tendríamos esta polémica? ¿Si, por ejemplo, organizamos unas ponencias y las organiza un exalto cargo público decimos que no por ser un antiguo cargo público? Hay iniciativas beneficiosas para la administración. Esas subvenciones se dan porque son de justicia, meritorias. Creo que es importante que pensemos que esta polémica ha surgido porque está ese nombre", finalizó Torres.

Pedro Justo, consejero de Hacienda y miembro de Nueva Canarias, defendió la legalidad de la subvención y reivindicó que el hecho de llevar a la comisión a Gesmos como Gemos se debió simplemente a "un error".

"Le hemos dado una subvención al centro, en esa institución no aparece el nombre de Brito y aunque apareciera no pasaría nada porque no hay incompatibilidad legal con este tema", señaló Justo, quien avanzó que "la única tacha de ilegalidad" era que se había concedido una subvención al centro en 2013. "Pregunté si había alguna duda sobre la ilegalidad de la decisión y no hay ninguna", concluyó.