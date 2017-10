Diputados del PDeCAT renuncian a su escaño y se dan de baja del partido en desacuerdo con las elecciones anticipadas

Primeras bajas en el PDeCAT por la convocatoria electoral de Carles Puigdemont. Los diputados Jordi Cuminal y Albert Batalla, que también es alcalde de La Seu d'Urgell (Lleida), han anunciado que renuncian a su escaño en el Parlament y que dejan el PDeCAT. "No comparto la decisión de ir a elecciones", ha afirmado Cuminal en Twitter. "Respeto la decisión, pero no la comparto nada", ha indicado Batalla en la misma red social.

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat . pic.twitter.com/Zmq06fHmUI

Batalla era además portavoz adjunto del grupo parlamentario de JxSí. Por su lado, antes de ser diputado en esta legislatura, Cuminal había ocupado cargos de responsabilidad en la Generalitat, donde fue director general de comunicación en los gobiernos de Artur Mas.

Ambos formaban parte de las voces del PDeCAT que apostaban por declarar unilateralmente la independencia, en contra del criterio del presidente del partido, Artur Mas, y de la coordinadora general Marta Pascal, que finalmente han convencido al president Carles Puigdemont para que convocara elecciones.

Asimismo, otro diputado del PDeCAT, el alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, también ha mostrado su desacuerdo con la renuncia a la DUI y el adelanto electoral. "Es un error y así lo he manifestado donde tocaba", ha afirmado, aunque no ha dicho si ha dejado su escaño.

No comparteixo la decisió d convocar eleccions i no fer declaració d'independència. És un error i així ho he manifestat on tocava.