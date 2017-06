Los repartidores de Deliveroo convocan la primera huelga en España en una empresa de la 'nueva economía'

Los repartidores 'riders' de Deliveroo han convocado huelga para el conjunto del Estado para este domingo, 2 de julio, entre las 20 y las 23 horas. Es el periodo de la semana en que habitualmente hay más demanda, según los trabajadores. La huelga será la primera acción de este tipo que afecta en España a una empresa de la denominada 'nueva economía', o lo que la propia empresa llama 'economía colaborativa'. La convocatoria de paro se ha comunicado a la empresa con un burofax, explica un portavoz de los repartidores.

Los 'riders' de Deliveroo, que el pasado viernes protagonizaron manifestaciones en Barcelona y Madrid, han creado una plataforma unitaria que agrupa a todos los trabajadores que se han querido sumar al paro: Ridersxderechos La iniciativa surge en Barcelona de la sección sindical creada en la empresa por la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). La plataforma también se ha organizado en Madrid, Zaragoza y Valencia, ciudades donde opera Deliveroo en España .

Oriol Alfambra es uno de los repartidores de Deliveroo. Explica que los trabajadores han enviado correos electrónicos a la empresa informando de la convocatoria de huelga del próximo domingo. "Lo hemos hecho telemáticamente porque no nos ha reconocido como interlocutores", asegura.

Alfambra añade que los trabajadores han comunicado la huelga a los usuarios a través de las redes sociales, para que el domingo no pidan comida en las horas del paro, ya que les cobrarán y no recibirán el pedido. "Lo mismo les hemos dicho a los restaurantes que preparan la comida que habitualmente repartimos. Les hemos informado de que no cojan encargos, porque, como hay huelga, la comida no se repartirá y podrían perder el importe de los pedidos", asevera el 'rider'.

Relación laboral

La relación laboral que se da en Deliveroo es uno de los motivos que han impulsado a los trabajadores a convocar la huelga. La empresa mantiene una vinculación mercantil con los repartidores. Estos se inscriben a través de Internet y fijan desde la aplicación su disponibilidad horaria. La compañía, vista esta disponibilidad, estaclece unas franjas en las que los trabajadores deben estar listos y expectantes para servir los pedidos.

Esto quiere decir que los repartidores deben estar preparados con los teléfonos móviles conectados para recibir los avisos y con la bicicleta o la moto listas para desplazarse hasta el restaurante y luego al domicilio de la persona que encarga la comida. Hasta hace poco, Deliveroo pactaba con los repartidores, siempre verbalmente, que durante las franjas horarias que tenían adjudicadas les aseguraba por lo menos dos pedidos a la hora. En caso de que efectivamente no hubiera estos pedidos, la empresa se los abonaba igualmente.

Sin embargo, señalan fuentes laborales, a partir de la creación de la sección sindical y el inicio de reivindicaciones por parte de los repartidores, la empresa ha respondido. No lo ha hecho de forma presencial: "Solo se comunica vía correo electrónico", dicen los sindicalistas.

Primero la compañía ha intentado dialogar con los trabajadores de manera individual. "Enviaban un correo electrónico a algunas personas, como máximo de tres en tres y hablaban con ellas, pero en ningún momento han entrado en las reclamaciones que hacemos en Ridersxderechos", afirma Alfambra.

La presentación pública de la plataforma ha implicado una respuesta por parte de la multinacional. A la petición de asegurar al menos 20 horas de trabajo por semana, con dos pedidos asegurados, que exigen los repartidores, ha contestado con un correo en el que se informa que ya no se aseguran los dos pedidos a la hora. Es decir, que si durante las horas de disponibilidad no hay reparto, los 'riders' no cobran nada. Aunque estos afirman que tienen gastos fijos, como las cotizaciones de autónomos. Esto ha provocado la convocatoria de huelga.

Deliveroo paga a sus repartidores cada 15 días. Si durante este tiempo hubieran trabajado 50 horas, pero solo hubieran realizado 70 repartos efectivos, hasta hace poco recibían por valor de 100 repartos y la diferencia figuraba en el epígrafe "ajustes". El precio por hora, que supone repartir dos pedidos, se ubica en los 8 euros brutos, afirman los trabajadores, aunque depende si se usan bicicletas o motos.

El modelo de negocio de Deliveroo se basa en el hecho de que los usuarios se descargan una aplicación informática desde la que eligen la comida que quieren e indican a qué domicilio se enviará. La empresa hace de intermediaria: avisa a los repartidores que pasan por el restaurante y entregan después la comida. Por esta tarea Deliveroo se lleva un 30% del precio de lo que se ha servido.

Lo que llama la atención es el uso del lenguaje que se da en este caso, dicen los repartidores. "A la disponibilidad la llaman flexibilidad, porque la compañía afirma que los trabajadores pueden escoger el horario, pero es finalmente la empresa quien concede las franjas de reparto", afirman. "También habla de economía colaborativa, pero solo hay unas condiciones en las relaciones laborales: las que impone la empresa", añaden.

Propuestas de la compañía

Este diario se ha puesto en contacto con el servicio de prensa de Deliveroo para saber su opinión en relación con las reivindicaciones de los Riders. "A partir de ahora, los Riders continuarán trabajando con la compañía como autónomos y recibiendo entre 3,38 € y 4,50 € por cada pedido que entreguen, en función de la ciudad y el medio de transporte que utilicen", asegura la empresa en su respuesta.

"Además –continúa la nota enviada por Deliveroo– tendrán también una nueva opción para elegir cómo colaborar con la compañía. En primer lugar, bajo el modelo de trabajadores autónomos económicamente dependientes, si obtienen más del 75% de sus ingresos de Deliveroo; o también continuando su colaboración bajo un acuerdo nuevo y más sencillo que les permitirá trabajar regularmente con otras plataformas de 'delivery' o empresas".

La empresa augura mejoras

En tercer lugar, la empresa asegura que los nuevos modelos de colaboración propuestos "responden a las demandas de una parte del colectivo", y que se ha concretado y aclarado el marco de relación. Indica además que se conservan aspectos muy valorados como la flexibilidad y se proponen fórmulas que les permitirán incrementar sus ingresos.

"El 60% de los 'riders' podrían incrementar estos ingresos con el nuevo contrato. Además, durante el verano, con el nuevo plan de incentivos, podrían ganar un 12% más de media", añade Deliveroo. La empresa asegura que "más de 1.000 'riders' colaboran con ella en toda España y que cobran más de 10 euros por hora de media.

Por su parte, el colectivo de repartidores ha manifestado que las propuestas de Deliveroo no responden a sus reivindicaciones, que son asegurar al menos 20 horas de trabajo y que se mantenga el ratio de 2 pedidos a la hora, tanto si se entrega como si no se entrega el producto. "El sistema nos obliga a estar a disposición", remarcan. Por lo tanto, mantienen la convocatoria de huelga.