Bombers de Barcelona s’ofereixen per fer de cordons de seguretat l’1-O

L’agrupació de bombers de l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat una assemblea en la qual s’ha decidit que aquests professionals, en cas de ser requerits per l’ANC, es prestaran per formar part de cordons de seguretat «per garantir el funcionament pacífic dels actes». A més, han acordat impugnar judicialment l’ordre que els impedeix participar identificats com a tals en manifestacions o concentracions. El consistori barceloní va comunicar que el requeriment fet als professionals tenia a veure amb «denúncies i manaments de la Fiscalia».

La nota de l’Ajuntament els prohibia «utilitzar els uniformes en actes que reivindiquin el referèndum i penjar pancartes relacionades amb la votació en parcs i vehicles». Això passava després que un nombrós grup de bombers va participar en la concentració que es va fer davant El Tribunal Superior de Justícia coincidint amb la detenció de diversos alts càrrecs de la Generalitat.

A l’assemblea, segons un portaveu de l’agrupació de Bombers de CCOO, hi han participat aproximadament unes 150 persones d’una plantilla que supera els 550 treballadors i treballadores.

De les decisions adoptades en l’assemblea CCOO matisa: «nosaltres som totalment favorables a la reivindicació dels drets democràtics i les llibertats». També reitera, aquest sindicat, que s’ha parlat de fer de coixí entre els manifestants per garantir que les accions es desenvolupin sense incidents. Però en tot cas «tot està vinculat amb les garanties judicials que es puguin tenir» ha declarat un portaveu sindical.

En tot cas CCOO de bombers recorda que hi ha un acord que implica que qualsevol actuació que pugui afectar funcionaris o treballadors públics haurà de tenir ordres escrites que evitin que els treballadors públics resultin perjudicats pel seu compliment. En aquest sentit, el sindicat té en marxa oficina per assegurar que, en la realització de la seva tasca, els empleats de l’Administració puguin rebre qualsevol sanció, vingui d’on vingui.