La PAH ocupa set pisos d'un mateix bloc per denunciar la "inacció" en habitatge del govern de Colau

"Avui reallotgem a persones a qui l'Ajuntament de Barcelona ha donat l'esquena". Així ha anunciat la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) l'ocupació de set pisos d'un bloc al carrer Aragó amb el que donarà allotjament a sis famílies que van ser desnonades en altres barris de la capital catalana. Els nous veïns, tots ells en situació de vulnerabilitat, compartiran bloc amb inquilins afectats per un altre dels problemes d'habitatge que pateix la ciutat: un fons d'inversió va comprar les seves cases i té intenció de expulsar-los.

Entre els nous veïns d'aquest bloc figuren Antonio i el seu fill de set anys. Després de ser desnonat la setmana passada, l'Ajuntament li va oferir com a alternativa dos dies en una pensió. També ha entrat a viure al carrer Aragó Eva, desnonada quan estava en avançat estat de gestació -va acabar perdent el fill, ha explicat ella mateixa-, o Karima, una dona amb dos fills que després de 17 anys al seu pis, un local que rehabilitar, no va poder accedir a la Taula d'Emergència de l'Ajuntament.

Antonio es va posar en contacte amb la PAH pels problemes que tenia per fer front al pagament del lloguer. Després de perdre la feina, pagava 480 euros amb uns ingressos de 500. Va demanar un ajut al lloguer, però l'Ajuntament no va assumir el seu cas perquè el seu habitatge es trobava registrada com a oficina.

Fonts municipals asseguren que els serveis socials van oferir a Antonio un ajut per llogar un pis, fet que tant la PAH com l'afectat neguen. De fet, han assegurat que els serveis socials el van instar, en primer lloc, a llogar una habitació.

"Interpel·lem a l'Ajuntament que s'adoni en quina ciutat viuen", ha alertat Macías, que ha recordat que Barcelona necessita 120.000 habitatges per ampliar el parc públic de lloguer i que el consistori no ha publicat encara el cens d'habitatges buits que va prometre elaborar.

Vells i nous problemes d'habitatge

Aquestes famílies viuran en aquest bloc de pisos juntament amb veïns que porten fins a 30 anys a l'edifici, alguns amb contractes de renda antiga. Un fons d'inversió, Norvet Property, es va fer amb la propietat i des de llavors no renova els lloguers.

"Estem ajudant a aquestes famílies perquè l'inversor no els expulsi", ha assegurat Carlos Macías, el portaveu de la PAH. Es dóna la circumstància que Norvet Property contracta els serveis de Desokupa, una empresa dedicada a desallotjar inquilins.

El bloc d'Aragó 477 és un exemple dels problemes d'habitatge a Barcelona. El conjunt de l'edifici és propietat d'un fons d'inversió, reuneix a inquilins amenaçats amb ser expulsats, i a partir d'aquest dilluns, veïns a qui l'administració no ha donat una solució després de ser desnonats. Per Macías la situació és d'"estat d'excepció", i l'ocupació demostra "la solidaritat i el suport mutu" entre persones amb situacions diferents i una problemàtica comuna.

Després de l'ocupació, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al bloc de pisos alertats per la propietat per identificar els habitatges ocupats. No obstant això, els han impedit a la policia accedir a l'edifici. Minuts més tard, una altra patrulla s'ha acostat al bloc i també ha passat per allà un minibús organitzat per Norbert Property, que passeja a inversors internacionals per mostrar-los l'oferta d'habitatge.