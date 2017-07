El TJSC rebutja per tercera vegada arxivar el cas Forcadell en base a la inviolabilitat parlamentària

La partida d'escacs en què s'ha convertit el cas Forcadell manté la seva principal incògnita per resoldre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat per tercera vegada pronunciar-se sobre si el dret a la inviolabilitat parlamentària, el principi que garanteix la llibertat d'expressió dels diputats, és un motiu de fons per arxivar la causa que investiga per desobediència i prevaricació a la presidenta del Parlament.

La inviolabilitat parlamentària és el principal argument de la defensa de Carme Forcadell, que dirigeix el lletrat Andreu Van den Eynde. Així ho va manifestar en l'escrit del passat 5 de maig on va sol·licitar per primera vegada l'arxiu de la causa, petició que va ser rebutjada el mateix dia per la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret. En un escrit de només set línies, la jutgessa va argumentar que no era el moment processal oportú per resoldre-ho.

El mateix argument formal va repetir la magistrada per rebutjar el recurs de súplica de la defensa, en què, a més, va recordar a Forcadell que no l'investigava per un "delicte d'opinió". Aquest divendres, en una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC ha avalat la decisió de la magistrada i ha rebutjat el recurs de queixa que havia presentat la defensa de Forcadell.

La tesi es repeteix en les tres resolucions judicials: fins que no s'hagin practicat totes les diligències, és a dir, al final de la instrucció, no es resoldrà el fons de l'assumpte sobre la inviolabilitat de Forcadell. "L'arxiu, dit sigui de passada, no pot sol·licitar-se en qualsevol moment de la instrucció", afegeix el TSJC. En canvi, la defensa de Forcadell considera que Alegret no podia iniciar la instrucció del cas sense resoldre la qüestió de fons sobre la inviolabilitat de Forcadell en ser un dret fonamental que té com a diputada.

Amb tot, excepte sorpresa d'última hora, la magistrada rebutjarà, un cop completada la instrucció, que la inviolabilitat parlamentària de Forcadell sigui un argument per arxivar la causa. I és que la sala civil i penal del TSJC ja va advertir al març que la inviolabilitat parlamentària no permetia "generar zones immunes a l'imperi de la llei", i que només emparava les opinions i els vots dels diputats.

De fet, la tesi d'acusació de la Fiscalia contra Forcadell i els altres quatre membres de la Mesa imputats estira d'aquest fil i sosté que la seva actuació al permetre els debats sobre el procés constituent i el referèndum no és una opinió sinó un acte decisori. En conseqüència, no poden quedar sota el paraigua de la inviolabilitat parlamentària.

Millo declara amb apunts

La decisió del TSJC ha coincidit amb una nova jornada d'interrogatoris en el marc del cas Forcadell, obert per desobediència al Tribunal Constitucional per permetre que el ple del Parlament votés dues resolucions a favor del referèndum. Aquest divendres han comparegut com a testimonis el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el portaveu parlamentari de Ciutadans (C's), Carlos Carrizosa.

Dins la sala d'interrogatoris, han informat fonts judicials, Millo ha llegit alguns apunts durant la seva declaració, cosa que no permet la llei d'enjudiciament criminal als testimonis excepte per consultar dades. Les mateixes fonts han explicat que, en la seva declaració, tant Millo com Carrizosa s'han mostrat convençuts, tal com sosté la Fiscalia, que Forcadell i els altres imputats no podien permetre el debat sobre el referèndum perquè així els hi havia ordenat el Tribunal constitucional.

Ja fora del TSJC, Millo ha acusat Carme Forcadell i els altres membres de la Mesa imputats de "voler situar-se per sobre de la llei" en permetre el debat sobre el referèndum pel qual estan imputats.

Al cas Forcadell li queda una única testimoni per declarar, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el proper 17 de juliol. No obstant això, les fonts consultades no descarten que la instrucció s'allargui ja que alguna de les defenses podria demanar la citació de més testimonis o algun dels imputats també podria acudir de nou a declarar voluntàriament.