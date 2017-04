Aumentar la productividad en energías renovables: de la investigación a la práctica

La complejidad de las empresas de base tecnológica lleva a que en muchas ocasiones sus equipos y estructura se vean dañados y sin que existan los recursos necesarios para optimizar su reparación. Ocurre por ejemplo en todas aquellas compañías que trabajan en el sector de las energías renovables y que desde hace tiempo realizan a las universidades consultas para mejorar su innovación. A ello se ha dedicado en los últimos cinco años el grupo de investigación Ingenium de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que no solo ha conseguido un premio internacional por uno de sus proyectos, sino que además ha demostrado con ello que la labor investigadora puede generar aplicaciones útiles que aumenten los vínculos entre el mundo académico y el empresarial.

Ingenium ha ganado la fase internacional del concurso de idas para empresas de base tecnológica 'Entrepreneurship 5+5', gracias a un proyecto que busca una solución al incremento de la productividad y fiabilidad de la industria de energías renovables. El proyecto, representado por Fausto Pedro García Márquez y Carlos Quiterio Gómez Muñoz, está basado en nuevos sistemas de monitorización y en el análisis no destructivo. El fallo se ha dado a conocer en la Tercera Conferencia Ministerial sobre investigación, innovación y educación superior celebrada en Túnez.

La calidad y viabilidad del plan de negocio, la estrategia internacional y el potencial innovador han sido algunos de los factores que se han tenido en cuenta para seleccionar las propuestas presentadas por universidades públicas de España, Portugal, Francia, Italia, Malta, Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez, que componen el grupo de países 5+5.

Ingenium gana el concurso 'Entrepreneurship 5+5' / UCLM

Fausto García explica a eldiarioclm.es que el grupo de investigación trabaja desde hace años en el sector de las renovables, donde ya han creado varias patentes, y que el objetivo principal del proyecto premiado ha sido convertir sus estudios en “soluciones prácticas” para el tejido empresarial. “No queremos que este trabajo se quede en artículos y publicaciones, sino que sea útil para los empresarios. Decidimos aprovechar la oportunidad de la convocatoria del premio para ofrecer todo lo que estábamos haciendo en innovación”, subraya.

Concretamente, Ingenium ha desarrollado métodos para la optimización de gestión de datos y de información de estas empresas de base tecnológica, analizándolos de forma conjunta para sacarles el máximo provecho y aumentar así la competitividad en todos los sentidos. El experto comenta que actualmente la gestión de datos “no es nada fácil” porque muchos software no sirven y “hay que desarrollar metodologías muy complejas”.

La idea de este grupo de investigación ha sido por tanto desarrollar "sistemas de monitorización" fuera de los ámbitos más comerciales, compuestos por sensores que leen a través de ultrasonidos y que pueden, por ejemplo, instalarse en drones para evaluar el estado de campos solares. En base a esa “radiografía de datos”, las empresas disponen de información sobre posibles fisuras, grietas o roturas. “Si se mantienen bajo control pueden aumentar la productividad de las empresas”, resalta.

Dron trabajando sobre placa solar / Ingenium

"Estos sistemas de monitorización emplean nuevos sensores basados en ensayos no destructivos, como tecnología infrarroja y ultrasonidos. No afectan al sistema y sus propiedades permanecen constantes después de las tareas de medición", añade. Además, esta información se puede analizar y gestionar online, de ahí que los nuevos sistemas planteados presentan un menor coste y peso que permiten que se puedan incorporar en vehículos aéreos no tripulados, para llevarlos a áreas más remotas o despobladas.

Asimismo, este grupo de investigación de la UCLM propone en su trabajo análisis financieros de las inversiones, según nuevos indicadores de importancia, y "una innovación clara" para llevar a cabo las políticas óptimas de inversión teniendo en cuenta las variables exógenas como los permisos, recursos humanos o de activos y oportunidades de mercado.

Sobre el recorrido que ahora pueda tener este proyecto, una vez reconocido internacionalmente, Fausto García explica que una condición indispensable de la convocatoria era que la idea en sí no se hubiera constituido como empresa, por lo que ahora una de las soluciones prácticas es que a través de la Universidad regional se pueda sacar adelante, teniendo en cuenta que tiene también un encaje a nivel internacional. Es más, sobre este punto, García aprovecha para llamar la atención sobre la necesidad de un mayor vínculo entre universidad y empresas.