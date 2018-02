"Hombre, recortes sí se hicieron en la época de Cospedal. Los sufrimos como patronal"

El toledano Ángel Nicolás fue reelegido, en junio de 2017, por tercera vez, como presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) por aclamación. Era el único candidato que concurría a un cargo para el que, nos dice en una entrevista, “estoy con mucha ilusión, a pesar de los años”. Habla de los sindicatos, de sueldos y de brecha salarial, de su “preocupación” por el discurso de Podemos, de su rechazo al trasvase y de la “hipocresía” con la energía nuclear. También del “papelón” que tiene encima el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha o de los “recortes” de Dolores de Cospedal.

No sé si su tercer mandato en CECAM se le plantea o no más complejo que los anteriores…Son muchos cambios en la región camino ya de nueve años al frente de la organización

El primer año para mí fue el más dificultoso porque, bueno, llegué a un cargo regional que aunque ya conocía bien por otras responsabilidades (es también presidente de la patronal toledana) eran momentos muy críticos, con una crisis devastadora en España y en Castilla-La Mancha. El tercer mandato no lo afronto con la inquietud del primero.

Es verdad que ha habido muchos cambios pero la patronal se encuentra fuerte, dialogante…Como portavoz de los empresarios, me toca que suavizar el sentir de las provincias, que es distinto. Estamos en una fase agradable, con mucha relación con el Gobierno y eso siempre es bueno para todos y también muchas conversaciones con los sindicatos. Eso también es de agradecer.

Creo que estamos en un momento para conseguir cosas positivas para todos. Conseguir algo que sea bueno para la empresa, pero que no perjudique a los trabajadores…no estaríamos en una posición cómoda porque las empresas al final son las personas y tienen que estar motivadas y contentas. Conjugar ambas posiciones creo que es el objetivo común que tenemos tanto sindicatos como nosotros, apoyados por el Gobierno regional.

En esa relación con los sindicatos, CCOO le pedía hace unas semanas hablar de negociación colectiva en la región para este año ¿Han avanzado?

Hemos quedado en muy pocos días para vernos. También con UGT. Es bueno tener conversaciones en el ámbito privado, sin ruedas de prensa. Hay muchas cosas en las que ponernos de acuerdo. El diálogo no se ha perdido nunca y esta petición de CCOO viene a cuento de una pregunta de un periodista sobre los salarios. Dijimos que siempre hay cosas mucho más importantes de las que hablar y sacamos el tema de la brecha salarial. Pedimos que se incluyera en la negociación colectiva de este año como cuestión a debatir. Y lo que dijimos fue que no teníamos ninguna propuesta desde junio. Pero las conversaciones son permanentes.

¿Se puede y se debe subir los sueldos en la región?

¿Se debe? Seguro. Favorecería el consumo interno, la demanda…¿Se puede? Pues no lo sé teniendo en cuenta el tejido empresarial que tenemos en nuestra región. Tanta micropyme…Y muchas todavía padeciendo el efecto de la crisis. No tenemos constatado que tengamos una buena posición.

Es que cuando hablamos de empresa, se mete todo en el mismo paquete. Se habla del beneficio de las empresas del IBEX 35. Me parece muy bien pero cuando lo trasladamos a nuestra realidad…Aquí no tenemos muchas empresas de ese tipo sino un 99,9% de pymes. Muchas no superan los cinco trabajadores y a ellas no ha llegado la alegría que ya tienen otras grandes. Por eso la contención salarial sigue siendo elemento clave de competitividad en la región.

O sea, subir sueldos, ahora no…

Ya que no podemos hablar de subidas del 3%, a lo mejor podemos introducir otros elementos en la negociación que vendrían a compensar esto. El tema de la productividad es fundamental para nosotros. Los sindicatos no quieren ir por esa vía y lo entiendo hasta cierto punto porque calcularla no es tarea fácil. Y tienen la prevención de pensar que los empresarios hacen discriminaciones hacia unos y otros trabajadores en función de yo que sé qué. Queremos sentarnos para ver cómo calculamos esa productividad, que estemos todos de acuerdo y que sea un cálculo más o menos justo y fiable.

¿Ni siquiera subir sueldos para eliminar la brecha salarial hombre-mujer?

Eso ya es una cuestión que cada empresario tiene que ver en su empresa. Desde luego yo no tengo ninguna justificación razonable para que una mujer, haciendo el mismo trabajo que un hombre, tenga que ganar menos. Es que no la he encontrado nunca. Tenemos que empezar a hablar de ello para que los empresarios se vayan concienciando que no es cuestión de sexo. Otra cosa es que queramos competir con currículum, esa es otra vía. Pero no por ser mujer. Es una injusticia tremenda.

Habla usted de productividad y UGT de un 95% de contratos en precario además de un 35% de contratos con una duración inferior a siete días en la región. Eso no indica estabilidad en el empleo ni parece conjugar posiciones de empresarios y trabajadores…

Desde luego que no. No puedo decir que lo sea pero yo remitiría a analizar cada uno de esos contratos porque en un porcentaje muy elevado tienen justificación. En otros casos no, por supuesto. Habría que ver en qué nos estamos moviendo, si verdaderamente se está abusando de un sistema de contratos que puede ser lesivo para los trabajadores…Pero iría al detalle de lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha porque hay muchos contratos, la gran mayoría, que tienen una justificación clarísima. Cualquiera que lo vea lo entiende por el tipo de empresas que tenemos. Y un empresario no puede garantizar más allá de lo que él también tenga garantizado. Ahí estamos en la eterna discusión.

“Catalunya ha pasado de ser una preocupación a una carcajada"

Usted ha dicho recientemente que España es un país "muy malo para los negocios”. ¿A Castilla-La Mancha le ocurre lo mismo?

Sí, sí. En general. España no es un país acomodado a un sistema empresarial potente. Ni mucho menos. Tenemos muchas carencias. Ahora está muy en boga el impuesto de sucesiones. Si lo analizamos es que los gobiernos, me da igual cual sea, se están beneficiando porque un señor no pueda recibir una herencia si no tiene dinero para pagar el impuesto y ese bien pasa al Estado…Es un beneficio atípico que no tiene sentido. Estás heredando un bien por el que ya se ha tributado. Estas cosas que parecen tontería dificultan la actividad empresarial, y mucho. Tenemos un exceso de regulación y demasiadas cargas administrativas. No se favorece la actividad empresarial. No hay libertad para que el empresario actúe como tiene que actuar.

España no es un país de empresarios. ¿Cuál es la obligación de la sociedad actual? Pensar que ser empresario es bueno y que haya empresas también. Y cuando te enfrentas a un discurso político donde lo único que vale es lo público, tienes una economía muy limitada. Ejemplos tenemos en muchos países. ¿Lo público es bueno? Sí, pero lo privado también. ¿Colaboración público-privada? Desde luego.

Ángel Nicolás, presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha Foto: CECAM

Sí, sí, a pesar de las circunstancias hay movimiento. Si en cinco años viene una empresa, estupendo. Pero no podemos conformarnos con que venga alguien a invertir aquí. Arrastra empleo pero la solución tiene que venir desde dentro porque lo otro es tirar cohetes y ‘Bienvenido Mr. Marshall’. Es necesario pero no tenemos que olvidarnos que el asunto lo tenemos que resolver los que estamos aquí. Y no desprecio lo de fuera, he defendido a capa y espada el parque temático Puy du Fou para Toledo que va a dinamizar la ciudad y está hecho con mucha cabeza, pensando además en los habitantes de la ciudad para que nadie salga perjudicado.

¿A los empresarios de la región les preocupa la situación política de Catalunya?

Al principio sí y la gente te lo decía. Ahora ya es un chiste en cualquier reunión, si hay una noticia (que siempre la hay) sobre Puigdemont en Bruselas. Ha pasado ya a un plano más de carcajada. Nadie se lo toma en serio y es lo triste de una situación que te puede provocar risa pero que es un espectáculo en una parte de España donde estamos jugando a trileros y a hacernos trampas al solitario. Si a lo que se quería llegar era al ridículo, pues se ha llegado. Es bochornoso para el resto de los españoles.

"José García Molina me dice: ¡Hombre! No soy el diablo ni tengo cuernos"

Y en cuanto a la política regional, ¿cómo valora la gestión del Gobierno conjunto PSOE-Podemos?

A día de hoy, no hemos tenido aún… ¿Nos produce preocupación Podemos? Sí. José García Molina con el que he hablado un par de veces me dice: “¡Hombre! Que yo no soy el diablo, ni tengo rabo ni cuernos”. Y le digo: “¡Lo sé! Si personalmente me caes hasta bien, pero las cosas que decís, claro, cuando todo es público, público, público…”. Cuando hablan de los medios de comunicación que todos tienen que ser públicos, cuando la iniciativa privada es perniciosa…Todo eso tienen que entender que a nosotros nos escuece. Fuera de ahí, no tenemos malos rollos con nadie, pero el discurso es preocupante.

¿Qué el Gobierno de Castilla-La Mancha estaría más libre si no necesitase el apoyo de Podemos y podría hacer más cosas? No tengo ninguna duda. Así se lo he dicho al presidente. Pero nosotros mantenemos el contacto con las consejerías y seguimos intentando mejoras que entendemos que son para todos. Colaboramos con el Gobierno y hablamos con la oposición. Sean quienes sean.

Ángel Nicolás en una reciente reunión con el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo

“El trasvase Tajo-Segura lo caducaría cuanto antes mejor”

¿A usted le parece que es hora de cerrar el trasvase o no?

Es una opinión muy personal y me costará más de un disgusto. Yo estoy en contra del trasvase. Desde el primer día. No me parece razonable que un Plan Hidrológico Nacional se esté basando solo en una cuenca. O que las poblaciones ribereñas del Tajo se estén abasteciendo de agua potable con cisternas desde hace más de 10 años. Hay que hacer un Plan Hidrológico Nacional. Hubo uno muy bueno y no se aprobó por lo que fuera. No puedes estar castigando a una cuenca cuando hay más soluciones. Y luego hay que hablar de desalinizadoras en Levante. El trasvase lo caducaría cuanto antes mejor.

"El agua es el oro líquido del futuro y dicen los gurús que las grandes migraciones y guerras del futuro vendrán por el agua". Esta una frase suya. ¿Por qué entonces es tan difícil en la región ponerse de acuerdo y hacer frente común en defensa del agua?

Nosotros no estamos diciendo que no haya agua para Murcia. Pero cuando a colegas empresarios se les ha negado una instalación industrial aquí porque no tienen garantizado el canal de agua suficiente, ya es preocupante. Oiga, es que yo también quiero aquí 18 campos de golf que al final atraen dinero y turismo y cuesta menos una hectárea de golf que de regadío de lechugas. ¿Por qué en Levante tiene que haber una acumulación de balsas de agua y aquí tenemos que andar siempre racaneando con el agua? No lo entiendo.

Y es tan difícil por los intereses políticos, no solo de Castilla-La Mancha sino en toda España. Cuando no prima el interés general, tenemos muchísimos problemas. Tendríamos que ser todos un poco más generosos. Todos, incluyendo la patronal. Y realismo en las posiciones. Pero claro, si en estos años de democracia no hemos sido capaces de consensuar un plan de educación que es fundamental para el país… ¿Qué te vas a esperar? Absolutamente nada.

Se ha mostrado partidario del ATC como necesario para dar salida a los residuos nucleares. Sobre su construcción en Villar de Cañas… ¿Cree que están de acuerdo los empresarios del sector agroalimentario o turístico de esa comarca?

Hablamos de energía nuclear y somos tan hipócritas que no nos importa pagarla para que la produzcan en Francia o para que los residuos de las pocas que tenemos aquí los llevemos a Francia. Es como las bulas papales, quien puede pagarlas, come carne el viernes. No puede ser. Luego nos quejamos todos de que la energía en España es más cara que en otros países. Sí, pero por esto…

Pero yo le pregunto por el hecho de tener los residuos nucleares de toda España en una provincia que apuesta por el sector agroalimentario y el turismo ¿Eso no preocupa a ningún empresario?

A mí no me han dicho nada. Yo no defiendo que sea en Villar de Cañas o en otro sitio. Lo que digo es que llevar los residuos a Francia nos cuesta muchísimo dinero cada día. Habrá que buscar una solución. Y tendrá que haber un almacén en España. No sé dónde. Donde digan los expertos. Hablo de economía, no de otra cosa. Si todo el mundo sabe que la nuclear es la energía más barata pero se prefiere pagar para que la tengan otros…Pagarás a precio de oro y trasladas un problema que no quieres tener aquí a los vecinos franceses que son tan seres humanos como tú.

¿Y cerrar las nucleares?

Si estamos dispuestos a pagar por lo que cuesta la energía producida por renovables y cerramos las nucleares…porque en el pull energético, lo que abarata la factura es la energía nuclear que es la que primera que entra y luego va subiendo el precio en función de las renovables que se usan y que son más caras de producir. Yo personalmente no estoy dispuesto a pagar más.

¿CECAM cree oportuna una modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha?

No, no es algo que hayamos analizado ni nos preocupe mucho. CECAM lo que ve necesario, como ocurre en otras regiones, es una Ley de Participación Institucional para que quede clara cuál es la figura y la representación de los agentes sociales, que son importantes. Estamos hablando de ella.

¿Y hay que cambiar la Ley Electoral?

No lo sé. Es un tema que les afecta más a los partidos políticos.

"Hombre, recortes se hicieron. Nosotros los sufrimos como patronal"

¿Le sorprende el avance de Ciudadanos en las encuestas frente al PP?

No. Creo viene de lo que ha ocurrido en Catalunya y no tanto por lo que pueda estar sucediendo en Castilla-La Mancha u otras regiones. Ha sido por la figura de Inés Arrimadas ante el problema catalán.

¿Cree que Cospedal volverá a ser candidata a la Junta?

Ah, no tengo ni idea. No sé si ella ha tomado la decisión, si lo tiene claro ya.

¿Y qué le parece que Cospedal diga que no hizo recortes durante su Gobierno porque de donde no había no se podía recortar?

Hombre, recortes sí se hicieron. Nosotros nunca lo llamamos recortes sino ajustes. Pero hubo, claro que hubo. Nosotros mismos los sufrimos como patronal. Y una cosa curiosa cuando los políticos te dicen: “Tenéis que vivir de vuestras cuotas”. No, no si nuestros gastos de estructura están cubiertos con las cuotas. “Es que no tiene que haber subvenciones ni para sindicatos ni para patronales”. ¡Perfecto! Tampoco para partidos políticos. Si hablamos de retirar subvenciones, la retiramos todas. ¿Por qué tenemos que ayudar a un gobierno a hacer cosas con cargo a nuestro presupuesto? Y lo estamos haciendo. Son cuestiones a pensar.

Hablemos de la educación superior, la que genera capital humano para la empresa, para el tejido industrial regional compuesto en un 99,9% por pymes…¿Qué le parece la idea del rector de la UCLM de especializar los campus?

No me parece mala idea. Pero tiene un problema en una región como Castilla-La Mancha por los desplazamientos a la hora de estudiar el grado de no sé qué. Pero, claro, también tenemos que rentabilizar la universidad pública. No puedes hacer cuatro grados, en cuatro sitios distintos y con 15 alumnos cada uno.

El rector tiene un papelón, una situación complicada. No le envidio. Y lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y, si acaso, apoyar porque es una universidad pública. Si no, la hacemos privada y allá cada cual. Si queremos defenderla como pública, y yo soy el primero que lo hace, guardar silencio o apoyar, pero criticar por lo que está ocurriendo no es bueno para nadie.

Eso plantea problemas por ejemplo cuando Toledo y Cuenca quieren tener un grado universitario de Turismo. Es casi como elegir entre el padre y la madre…

Eso es. Hay que evitar el enfrentamiento entre ciudades o provincias. Y me viene a la cabeza el problemón de Talavera. Estamos haciendo lo imposible desde años para revertir su situación. ¿Y qué hago en Talavera? Una universidad con tantos campus es muy complicada de gestionar.

Usted ha dicho que ha conversado con el rector, Miguel Ángel Collado, sobre el Plan Estratégico de la UCLM ¿En qué sentido?

Me plantea el Plan Estratégico y él quiere recabar el apoyo de los agentes sociales y de toda la sociedad en general. Nos piden ciertas aportaciones y lo vamos a estudiar con todo el cariño. Estamos en el Consejo Social de la UCLM y allí se tomará la decisión final. Pero es muy difícil porque es una universidad cara, muy cara por la extensión de la región. Pero no podemos dejar solo al rector, ni mucho menos. Me recuerda a la película de Bambi, cuando a ‘Tambor’ su madre le decía: “Si al hablar no has de agradar, mejor callar”. Estamos en ese punto con la universidad.

Tampoco parece fácil el acuerdo Junta-Ayuntamiento sobre el campus de Guadalajara

Claro que no. Mediamos en la medida que podemos, más en lo que le corresponde a mi compañero de Guadalajara.

En las últimas semanas se están produciendo muchas autorizaciones de macrogranjas de pollos o de cerdos en la región, en algunos casos con una gran protesta ciudadana ¿Cómo lo ve CECAM?

Es un sector muy específico. El agroalimentario es hoy por hoy el más potente de la región. Y mucha industria agroalimentaria la tenemos concentrada en el porcino. Hay que hacer estas cosas con tacto porque no podemos permitir que una granja con 2.000 cabezas de porcino se nos vaya a otra comunidad, que se nos va a ir, si no le damos una solución. Ahí hay que conciliar intereses y ser garantistas. Una granja de estas características puede producir olores a una población más o menos cercana. Vamos a establecer criterios técnicos que puedan minimizarlo. A ver cómo conjugamos la lícita actividad empresarial con la tranquilidad vecinal. Y hay que hacerlo.