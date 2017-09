Una feria comarcal en contra del desempleo "generalizado" en la provincia de Toledo

El próximo 26 de septiembre se celebrará en la Puebla de Almoradiel (Toledo) la Feria Comarcal de Empleo 'Diseña tu Futuro', una iniciativa puesta en marcha dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de España. Además, cuentan con el apoyo de la Diputación de Toledo y la Federación Empresarial Toledana. "La lucha contra el desempleo es labor de todos, las corporaciones locales y administraciones como la Diputación", afirmó el diputado de Fomento del Empleo y Desarrollo Económico, Jaime Corregidor.

"Entre todos seremos capaces de dinamizar la provincia", aseguró Corregidor. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María Ángeles Martínez afirmó que el evento cuenta con el respaldo del éxito que tuvo la Feria en Talavera. Además, ha agradecido al Ayuntamiento de la Puebla la disposición para acoger el evento y el papel de FEDETO en su línea de colaboración.

El objetivo del proyecto es dinamizar e impulsar el mercado de empleo desde las comunidades locales, propiciando el contacto entre empresas y desempleados formando a los últimos en materias "muy prácticas" de rápida aplicación. Entre otros temas, se hablará de la importancia del curriculum vitae y la entrevista de trabajo como "clave del éxito". Habrá un total de 20 stands, 14 de empresas, y el circuito que se ha propuesto consta de cuatro etapas: 'Oriéntate', 'Descríbete', 'Difúndete' y 'Preséntate'.

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, destacó por su parte la "responsabilidad concreta" de las instituciones participantes en el evento, teniendo en cuenta los "datos contundentes" del desempleo en la provincia, con más de 74.000 parados. "Toledo representa el 35% del paro de Castilla-La Mancha y el 2% del paro a nivel nacional. Por tanto, una feria tiene todo el interés y forma parte o es una parte más de las estrategias tenemos de cara al empleo. Contribuye a cazar oferta y demanda", afirmó.

El alcalde de la Puebla de Almoradiel, Alberto Tostado, ha destacado que las iniciativas deben apoyarse en un contexto que la comarca se encuentra "devastada" por el desempleo y el desempleo juvenil. "No lo pensamos. Es una manera de que la zona se focalice en llamar la atención de las empresas", afirmó Tostado. El alcalde señaló que no es el único "muy preocupado" por el desempleo entre los jóvenes que sufren de "desesperanza" al no contar con iniciativas de futuro. "Nos vemos abocados a programas como los talleres que van subsanando pero no son la panacea", concluyó.

El diputado provincial, Jaime Corregidor, señaló que no sólo es la comarca de la Puebla la que sufre por le paro, sino que se trata de un fenómeno "generalizado" en la provincia. La previsión para la feria, cuyo coste oscilará entre los 30.000 y los 40.000 euros, es que acuda medio millar de personas teniendo en cuenta la asistencia a la celebrada en Talavera de la Reina el pasado mes de junio.