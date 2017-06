La igualdad de género en la empresa castellano-manchega, una asignatura todavía pendiente

La rentabilidad de las empresas aumenta hasta un 30% cuanto mayor es la representación de mujeres en puestos de dirección. Esta fue una de las ideas más recurrentes sobre las que giró el debate ‘Las Claves del liderazgo femenino en la gestión empresarial’, celebrado en la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Guadalajara. A la jornada, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), acudieron, entre otros, la consejera en Castilla-La Mancha de esta asociación, Soledad García, la directora territorial de Caixabank, María Jesús Catalá y la directora del Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha, Araceli Martínez.

El coloquio, que atrajo a un público mayoritariamente femenino, se desarrolló en dos mesas redondas sobre los temas de ‘la diversidad como palanca de competitividad’ y ‘las claves del liderazgo femenino en la empresa’. El objetivo que se perseguía mediante este ‘debate feminista’ no era otro que reflexionar sobre la situación actual de discriminación que sigue sufriendo la mujer en el ámbito empresarial y qué medidas deben adoptar las compañías para corregir esta desigualdad laboral entre hombres y mujeres. En este sentido, la directora del Instituto regional de la Mujer destacó que hay “diferencias estructurales” que deben vencerse desde la política y la empresa: “Reivindicar la igualdad es de justicia social. La meritocracia no es suficiente, porque cuando no ha habido medidas de discriminación positiva como la política de cuotas, se ha demostrado que las mujeres estamos infrarrepresentadas”.

Acerca de cómo romper con los prejuicios sociales que han condicionado históricamente la incorporación de la mujer al mercado laboral y su desarrollo profesional, Martínez abogó por la “corresponsabilidad” como vía para superar la desigualdad y las trabas de la conciliación entre sexos: “Los varones tienen que corresponsabilizarse al 50% de las tareas públicas, laborales, de decisiones y de lo doméstico, porque lo pueden hacer igual de bien”.

La charla-coloquio contó con la participación de alrededor de un centenar de mujeres empresarias de diferentes sectores, que aportaron sus propias experiencias en la dirección de equipos y en la implantación de políticas de igualdad dentro de sus compañías. Así, por ejemplo, tal y como defendió María Jesús Catalá, directora territorial de Caixabank en Castilla-La Mancha y Extremadura, “somos pioneros en la implantación de políticas que impulsan la igualdad y la representatividad de la mujer”.

En la actualidad el 37% de posiciones directivas de CaixaBank está ocupado por mujeres, así como el 52,6% de la plantilla. Un “compromiso” con la mujer por el que esta entidad financiera ha sido reconocida con numerosos premios como el de la Federación Española de Mujeres Directivas, que le fue otorgado en la XXV Gala de esta asociación empresarial en 2016.

La igualdad es rentabilidad

Bajo el título ‘La diversidad como palanca de competitividad’, se inició el primer coloquio del acto moderado por Arturo Orea, Director Comercial de la multinacional germana BASF. Durante la conversación, conducida por Marisol Oliva, consejera de APD en Castilla-La Mancha, intervinieron las ejecutivas Ana Bujaldón, Presidenta de FEDEPE; Cristina Aranda, Directora de Marketing de Intellygenz; Carolina Salvatierra, Directora del Centro del Corte Ingles de Guadalajara y María Ángeles Estévez, Manager de Relaciones Laborales y responsable de Igualdad de SEAT.

Imagen del primer coloquio de la jornada sobre liderazgo empresarial femenino en el que participaron, de izquierda a derecha, Ana Bujaldón (FEDEPE), Cristina Aranda (Intellygenz), Carolina Salvatierra (El Corte Ingles) y María Ángeles Estévez (SEAT) Foto: Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

Entre los asuntos que se abordaron en esta conversación destacan el binomio entre la presencia de las mujeres en puestos de mando y la mayor rentabilidad que esta distribución igualitaria del personal produce a las empresas o la evolución dispar entre la formación y el talento de las mujeres españolas y su minoritario reflejo en la realidad empresarial. También hubo espacio para reflexionar sobre cómo superar, desde la formación y la educación, los clichés sociales que han impedido a la mujer prosperar profesionalmente, en igualdad de condiciones que los varones.

En primer lugar, la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, analizó la evolución de las mujeres en los staff de las compañías en las últimas tres décadas. Así, según las estadísticas, si hace 30 años había un 3% de mujeres en Consejos de Administración, ahora la cifra se sitúa en torno al 16-18%. “Si la mujer es el 47% de la fuerza laboral, está formada y no llega a puestos de responsabilidad hay que ver por qué no promociona”.

En alusión a la rentabilidad que supone a las empresas contar con equipos igualitarios, Bujaldón mencionó el caso de Sodexo “que mejoró un 15 % sus resultados cuando decidió que sus equipos de dirección fueran paritarios”. Además se refirió al papel que ha cumplido la Ley de Igualdad en este cambio de cultura empresarial, 13 años después de su aprobación en España: “La ley fue innovadora, pero lo que ha sucedido es que, al no ser vinculante, el objetivo de incorporar al 40% de mujeres a puestos de responsabilidad no se ha conseguido”, puntualizó Bujaldón.

Otro de los temas sobre los que se debatió fue el desaprovechamiento de la fuerza femenina en el mundo digital, sector que demanda más de 800.000 puestos de trabajo y que tan sólo acapara un 15% de representación femenina. En este sentido, Cristina Aranda, Directora de Marketing de Intellygenz, apuntó que “se está perdiendo un 50% del talento. La digitalización permite ahorrar costes y si, a esto añadimos el talento femenino con atributos como innovación, empatía, creatividad, flexibilidad, combinar todas estas habilidades sería mucho más productivo para las empresas”. En concreto, la incorporación de mujeres a puestos directivos supondría un beneficio de hasta 9.000 millones de euros en Europa.

En esta batalla por la igualdad, los planes y la formación interna de las empresas juegan un rol fundamental. En este punto, Carolina Salvatierra, directora de El Corte Inglés de Guadalajara, señaló que esta multinacional es la primera que firmó un Plan de Igualdad en 2008 que hoy en día sigue vigente. “Mi trayectoria es fruto de los planes de igualdad que promueve mi empresa. Estas políticas son imprescindibles y, precisamente en el centro de Guadalajara, el 21% de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres. No es un dato alto, pero marca la senda para alcanzar la paridad”.

Por último, María Ángeles Estévez, Manager de Relaciones Laborales y responsable de Igualdad de SEAT, incidió en la importancia de la educación, la sensibilización de las jóvenes generaciones y el compromiso de las empresas como motor para vencer los prejuicios sociales que provocan que la mujer choque con un techo de cristal permanente en su faceta laboral: “En SEAT no hay brecha salarial, pero puede haber discriminación en la selección de personal. Los cambios en la cultura empresarial requieren del compromiso no sólo de la dirección, sino también de la representación social.”.

Con la finalidad de romper con las barreras de género y facilitar la conciliación laboral y familia, la multinacional del automóvil está aplicando una serie de medidas, consensuadas con los sindicatos, como conceder permisos a los trabajadores para acompañar a los hijos o personas discapacitadas al médico, un centro de rehabilitación en la propia empresa o la apuesta por extender el teletrabajo o trabajo a distancia.

El liderazgo femenino

A lo largo del segundo diálogo Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de Right Management debatió con Isabel Sánchez Ruiz, Directora Corporativa de Comunicación y Recursos Humanos de la empresa castellano- manchega Delaviuda, sobre las claves del liderazgo femenino en la gestión de las empresas. Asimismo, la conversación se enfocó a cómo equilibrar el “porcentaje indecente”, en palabras de Cubero, del 16% de mujeres directivas, en relación al 60% de españolas que poseen formación universitaria.

La interacción tomó como referencia el esquema de los siete pasos que algunas empresas punteras siguen en la actualidad para promover ‘la inclusión consciente’ de mujeres en posiciones ejecutivas. Este modelo, conocido como ‘los siete pasos de la inclusión consciente’, fue promovido por Mara Swan, Vicepresidenta Ejecutiva del grupo de consultoría Manpower y líder de talento y estrategia global de marca de la corporación Right Management. Los principios que defiende son el ‘cambio es positivo’, ‘la responsabilidad’, ‘la innovación’, ‘el valor de las personas’, ‘la evaluación de los programas’, ‘el ser explícito en donde y cuando incorporar el talento femenino’ y contar con ‘un plan específico’ compartido por todos los miembros de la empresa.

En opinión de Isabel Sánchez Ruiz, las prioridades de las empresas se están transformando paulatinamente: “Ahora el paradigma es distinto y las empresas que se dedican a las personas son las que triunfan. Para ser competitivos necesitamos un uso eficiente de la tecnología y un personal adecuado con pensamiento crítico, autoconfianza e iniciativa”, matiza la responsable de comunicación de Delaviuda.

Sin embargo, se mostró crítica con las políticas de cuotas como medida de corrección de la desigualdad de género en la empresa, aunque admitió que “la discriminación es real”. A la jornada, que fue clausurada por Juana López, directora de APD Castilla-La Mancha, siguió un ameno desayuno informativo en el que todos los asistentes continuaron con el intercambio de ideas sobre el problema de la desigualdad de la mujer en el mundo laboral.