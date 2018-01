‘The Punisher’: un superhéroe sin superpoderes que te enganchará

" Aquellos que hagan daño a los demás, asesinos, violadores, psicópatas, sádicos, llegarán a conocerme bien. Frank Castle ha muerto. Llámenme... El Castigador."

Frank Castle

La realidad del spin-off de ‘The Punisher’, renovada por una segunda temporada, se hizo tras las buenas impresiones que dio el personaje de Frank Castle allá en la segunda temporada de ‘Daredevil’. Un personaje creado a mediados de los años 70 por Gerry Conway y Ross Andru y que apareció por primera en forma de antagonista en el cómic de ‘The Amazing Spider-Man’. Antes de llegar a Netflix, el Castigador tuvo su periplo cinematográfico con tres películas en 1989, 2004 y 2008. Ahora, incluido en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU), el actor Jon Bernthal da vida al díscolo superhéroe sin superpoderes Frank Castle.

‘Marvel - The Punisher’ sigue la historia de venganza de Frank Castle (Jon Bernthal) que ya se trató en la serie del diablo rojo. El Castigador perseguirá a los culpables de la muerte de su mujer e hijos. Lo que no sabe es que detrás de ese fatídico hecho se esconde una trama mucho más turbia y oscura de lo que él creía. En esta guerra se encuentra un aliado en el camino, Micro (Ebon Moss-Bachrach), un hacker que se esconde de las autoridades de los Estados Unidos.

Foto: netflix.es

La realidad de esta serie dedicada al justiciero más violento y sanguinario era la de ser un simple spin-off de una temporada. Sin embargo, los buenos resultados y su calidad le han valido para conseguir una segunda; de hecho, yo soy de los que pienso que ‘The Punisher’ es del nivel de ‘Daredevil’ y ‘Jessica Jones’ -aunque la ficción de la superheroína esté un escalón por debajo- además de estar muy por encima de ‘Luke Cage’ y ‘Iron Fist’. Es incluso mucho mejor que ‘The Defenders’ a nivel global. Por lo tanto, no me extraña que haya logrado su renovación.

Esta primera temporada de ‘Marvel - The Punisher’ hace uso de los códigos y estructura de una serie clásica de superhéroes, pero lejos de utilizar un gran 'bad guy' como pilar central, como Wilson Fisk o Kilgrave en otras series del universo el enemigo será la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales como Seguridad Nacional, el mismo ejército o la CIA. Una historia a la que no le falta sangre y violencia durante los tres capítulos y que además conserva perfectamente el ritmo y tensión durante todo su desarrollo.

Foto: netflix.es

El enfoque actual con el que Steve Lightfoot, su creador, dota a la serie, le da un toque muy verosímil a la historia de Frank Castle. A pesar que el héroe es un exmarine experto en armas y artes marciales se deja sentir un cierto tono anti-militarista en toda la temporada. Ese punto de actualidad trata una corrupción sistemática de las altas esferas en las instituciones gubernamentales, se trata las atrocidades que se cometieron en el conflicto de Oriente Medio y, por último, un sentido homenaje a los ‘olvidados’: los veteranos de guerra.

Las atrocidades de la guerra y sus consecuencias psicológicas dejan marcados a muchos de los soldados que intervienen en ellas. La realidad es que como le ocurre a muchos de los veteranos, incluido Frank Castle, la guerra nunca se abandona del todo. Es uno de los temas más recurrentes de esta primera temporada de ‘The Punisher’ que, incluye un claro y sentido homenaje a ese colectivo prácticamente “olvidado” y, otras veces, repudiado por los Estados Unidos como son los veteranos.

Foto: netflix.es

Sin embargo, la grata sorpresa me la llevo con la evolución y desarrollo de Frank Castle tras ser presentado como antagonista en gran parte de la segunda temporada de ‘Marvel - Daredevil’. En comparación con superhéroes de la misma franquicia como Iron Fist o Luke Cage sale muy reforzado. Para mí, es uno de los mejores personajes del MCU de Netflix. La claridad con la que se construyen todos sus conflictos psicológicos dota al personaje de una buena y cimentada profundidad que le alejan del cliché básico y simploide. Una personalidad arrolladora y magnética que te atrapa como los grandes antihéroes.

La serie hace un gran trabajo y para mí esa es la gran diferencia con otras de la franquicia, a la hora de bucear por las conflictos morales y éticos de Frank Castle. Un superhéroe solitario, hastiado y rabioso, atormentado por un pasado trágico que se le aparece constantemente en sus sueños. La diferencia entre el asesino de élite y el hombre melancólico es lo que produce esas contradicciones que le dejan, a veces, en terreno baldío. Ahí es donde entra el personaje de Micro, interpretado excelentemente por Ebon Moss-Bachrach, como detonante o motor evolutivo de Castle: personajes que desarrollan un fantástica química y simbiosis durante todos los episodios ya que ambos se encuentran ligados por la tragedia y unos enemigos en común.

Foto: netflix.es

Porque Jon Bernthal pone toda la carne en el asador e interpreta y desarrolla al mejor Punisher posible. Su Frank Castle, ya que realmente tiene mucho de él, es de los que dice más con la mirada que con la palabra. Un personaje violento y vengativo pero a la vez justo, honorable y con gran sentido de la justicia es capaz de dotarlo de humanidad y contradicciones. Un gran trabajo actoral que si quizás se estuviera hablando de otro tipo de ficción sería justo una nominación a un Emmy o Globo de Oro.

La serie no solo vive de ambos actores protagonistas, ya que también sale muy reforzada con secundarios como Daniel Webber, Jason R. Moore, Amber Rose Revah o Ben Barnes, entre otros.

‘Marvel - The Punisher’ se puede visionar sin ver ‘Marvel - Daredevil’ aunque hay algún personaje que liga a ambas ficciones como Karen Page (Deborah Ann Woll); aún así, no es ningún obstáculo para disfrutar de ella y enterarse todo. Así que no tenéis prácticamente excusas para echar un vistazo a esta serie de un superhéroe sin superpoderes.