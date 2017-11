Elena Arzak y la madre de los Roca, premios Gastronomía en Femenino

Las cocineras Elena Arzak y Montserrat Fontané, madre de los hermanos Roca, la sumiller María José Huertas y la periodista Julia Pérez figuran entre las merecedoras de los I Premios Gastronomía en Femenino, que otorga la asociación europea Jeunes Restaurateurs, que suma 175 estrellas Michelin.

Jeunes Restaurateurs (JRE) celebró anoche su 25 aniversario en España con la entrega de estos galardones en una ceremonia celebrada en Barcelona que congregó a buena parte de la profesión y que ha reconocido la figura de siete profesionales de la gastronomía y de la restauración, ha informado hoy la organización en una nota.

En la categoría de Mejor Trayectoria de Cocina Nacional la premiada ha sido Elena Arzak (Arzak, San Sebastián), miembro de una de las sagas gastronómicas más afamadas del país y destacada en el mundo culinario por su labor de investigación y experimentación gastronómica.

Montserrat Fontané recibió el reconocimiento a Toda una vida por la Gastronomía, la que comenzó en el restaurante de su hermana (Can Lloret, Girona) y continuó cuando fundó con su marido Can Roca, también en Girona, donde sus hijos, Joan, Josep y Jordi Roca, hoy reconocidos con tres estrellas Michelin en El Celler de Can Roca, heredaron su recetario y sus valores.

Por su trayectoria como sumiller en La Terraza del Casino, con dos estrellas Michelin en Madrid, ha sido reconocida María José Huertas, mientras que la bisnieta del fundador de Juvé & Camps, Meritxell Juvé, recogió el de la Mejor Trayectoria como Productor por su labor en una de las bodegas familiares más emblemáticas del Penedés.

En el apartado de Comunicación, la asociación JRE ha premiado la trayectoria de la periodista Julia Pérez, (GastroActitud), y hubo un galardón a título póstumo para la cocinera Mey Hofmann por su trabajo en su escuela de hostelería fundada en Barcelona en 1983 y por la que han pasado ya más de 2.000 alumnos.

Ana Ros, del restaurante Hisa Franco en Kobarid (Eslovenia), recogió el galardón de Mejor Trayectoria de Cocina Internacional. Influenciada por las cocinas de países vecinos como Austria, Croacia o Hungría, es una apasionada de los productos locales y la tradición, y recientemente ha sido elegida como mejor cocinera del mundo por The World 50 Best Restaurants.

En la gala también se entregaron las chaquetillas a los nuevos asociados de JRE España: Paulo Airaudo, del restaurante Amelia de San Sebastián; Xavier Sala, de El Trapío de Barcelona, y a Joan, Josep y Jordi Roca en categoría de Table d'Honneur, como nuevos asociados de honor de la asociación.