"Feliz día de tu muerte" calienta la cartelera de EE.UU. de cara a Halloween

Con la fiesta de Halloween a la vuelta de la esquina, "Feliz día de tu muerte" trae sustos y risas a la cartelera estadounidense, que también contará este fin de semana con estrenos como "The Foreigner" y "Marshall".

Combinando los códigos del cine de terror con la comedia fantástica de "Atrapado en el tiempo" (1993), "Feliz día de tu muerte" cuenta con la dirección de Christopher Landon ("Paranormal Activity: Los señalados", 2014) y el protagonismo de Jessica Rothe.

Atrapada en un bucle temporal, una joven revive una y otra vez el día de su muerte mientras trata de descubrir la identidad de su asesino.

Jackie Chan y Pierce Brosnan lideran "The Foreigner", un oscuro y frío thriller de venganza con subtrama política que dirige Martin Campbell ("Casino Royale", 2006).

Quan (Chan), el propietario de un modesto restaurante en Londres, sufre la muerte de su hija en un atentado terrorista y exige a las autoridades conocer el nombre de los asesinos.

Así, cruza sus pasos con los de Liam Hennessy (Brosnan), un exmiembro del Ejército Republicano Irlandés (IRA) que ahora es el viceministro de Irlanda.

Con un reparto muy sólido compuesto por Chadwick Boseman, Kate Hudson, Sterling K. Brown y Josh Gad se presenta "Marshall", un drama histórico del realizador Reginald Hudlin.

Esta cinta retrata los duros inicios de Thurgood Marshall, el primer afroamericano que llegó a ser juez del Tribunal Supremo en Estados Unidos.

En los estrenos limitados destacan las películas "Professor Marston and the Wonder Woman" y "Una razón para vivir".

Luke Evans, Rebeca Hall y Bella Heathcote protagonizan "Professor Marston and the Wonder Woman", una cinta sobre los orígenes del famoso personaje de cómic Wonder Woman y sobre la relación romántica poco convencional entre su creador y dos mujeres.

Por su parte, "Una razón para vivir", que narra la historia de superación del inglés Robin Cavendish tras verse paralizado a los 28 años por una poliomielitis, supone el debut tras las cámaras de Andy Serkis, quien ha contado para su ópera prima con los actores Andrew Garfield y Claire Foy.