Kiti Mánver y Chevi Muraday dialogan entre el teatro y la danza en "Sensible"

Kiti Mánver es una mujer madura y acomodada traicionada por su joven amante en "Sensible", una suerte de "doble monólogo" en el que ella habla y Chevi Muraday danza, según el director Juan Carlos Rubio.

"'Sensible' en el fondo son dos monólogos: el monólogo de Kiti, que está compuesto básicamente de palabras, y el de Chevi, compuesto de más cuerpo que de palabras", ha comentado a EFE Rubio, director y versionador de esta obra multidisciplinar que versiona la novela epistolar de Constance de Salm e integra teatro, música y danza desde mañana en los madrileños Teatros del Canal.

Es la primera vez que Rubio dirige un texto escrito por una mujer, una de las "razones" por las que decidió llevar a escena este montaje "peculiar", en el que una madura aristócrata pasa por todas las etapas del calvario al descubrir a la salida de la ópera la traición de su joven amante, que sube al coche con otra mujer.

Rubio, que dio con la novela "Veinticuatro horas en la vida de una mujer sensible" (1824), de Constance de Salm, en una librería, ha aportado un final diferente a "Sensible", porque a su juicio, ella "le dio el final que le podía dar, dadas las circunstancias sociales y el momento que ocupaba la mujer en aquella sociedad".

La poeta y dramaturga Constance Marie de Théis (1756-1845) se convirtió en princesa de Salm después de contraer matrimonio con Joseph de Salm-Reifferscheidt-Dyck, y en este texto plasmó la "inmensa gama" de emociones del ser humano, que Rubio cuenta sustituyendo "muchas veces" lo cotidiano "por lo poético".

"Es una historia muy hermosa. Normalmente, se cuenta desde el lado del hombre, con la mujer joven", opina Mánver (Antequera, Málaga, 1953), quien interpreta a Constance -así han bautizado al personaje, en honor a la autora francesa- en "Sensible", espectáculo en el que también baila "un poquito", adelanta la consagrada actriz.

La intérprete, según comenta, da vida a una mujer "desgarradora" que está "viviendo en una edad bastante madura un amor verdadero, y el pensamiento y la mente la llevan a trazar ideas penosas a veces", mientras espera la llegada de su amor, Alfred, interpretado por el bailarín y coreógrafo Chevi Muraday (Madrid, 1969).

"Al principio me resultaba complicadísimo poder ir soltando el texto teniendo a mi compañero a mi alrededor, creando el espacio en movimiento no solo para él, sino para el propio espectáculo", reconoce Mánver, Goya a mejor actriz de reparto en 1992 por "Todo por la pasta", de Enrique Urbizu.

Aunque, a pesar de la complejidad, también apunta que se quedaba "embobada" cuando comenzaron los ensayos, en el mes de julio: "Me quedaba sin letra, pero era porque me resultaba tan emocionante lo que él me daba que mi texto también cobraba una vida mucho más rica. Era algo fantástico".

Muraday, por su parte, reconoce que se embarcó desde el principio en este proyecto cuando Rubio se lo propuso hace más de un año y ha sido él quien ha creado el movimiento para "Sensible", donde "todas las disciplinas se apoyan las unas a las otras".

"Bailo la palabra de Kiti en todo momento. Donde va ella con la palabra y la voz voy yo, ella me marca. Es algo muy nuevo también para mí estar trabajando desde ese lugar", cuenta el coreógrafo, que considera este espectáculo un "regalo" que coincide con el 20 aniversario de la creación de su compañía, Losdedae.

Su personaje, Alfred, es "muy importante", según explica el bailarín, Premio Nacional de Danza 2016. "Sostiene, contiene, acompaña y sufre todo el recorrido emocional de Constance. Está muy cerca de ella constantemente, y creo que es el que eclosiona y da un giro absoluto a la obra, a todo lo que sucede en la historia".

Esta versión teatralizada y con danza de la novela que inspiró al escritor Stefan Zweig "Veinticuatro horas en la vida de una mujer", cuenta con música original de Julio Awad y, tras su estreno en Avilés el pasado día 22 y su llegada mañana al Canal, comenzará un gira nacional a la que "posiblemente" se sumen países de América.