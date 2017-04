Lola Herrera vuelve al cine en "Pasaje al amanecer"

El guionista Andreu Castro debuta en la dirección con "Pasaje al amanecer", una película sobre el drama familiar de un joven fotógrafo que decide ir al centro de la noticia en la guerra de Irak, con Nicolás Coronado y Lola Herrera, en un papel "hecho a medida" para el regreso de la actriz a la gran pantalla.

"No he hecho casi cine, he estado en el teatro siempre. El cine tampoco me llamaba mucho la atención. Desde que empecé en la profesión me parecía muy raro lo de contar una historia y hacerla a trocitos", ha explicado a Efe la veterana actriz, Premio Max de Honor 2016, sobre su reducida carrera cinematográfica.

A pesar de que "siempre ha estado en el escenario y lo sigue estando", Herrera (Valladolid, 1935) vuelve al cine con "Pasaje al amanecer", que se estrenará el 5 de mayo, una ópera prima de Andreu Castro, quien le propuso interpretar un personaje.

"Andreu llegó con el guión y me dijo, 'Te he escrito este papel'. Y es la primera vez que me escriben un papel. Me pareció tan maravilloso y la historia en sí, que dije que sí sin dudarlo", comenta la actriz, que comparte cartel con Elvira Mínguez, Ruth Díaz, Andrea Duro, Carlos Francino, Pol Monen y Antonio Valero.

Herrera da vida a una mujer anciana que, tras vivir la Guerra Civil, el consecuente exilio a Francia y la II Guerra Mundial en pleno París, ahora tiene que asumir que su nieto quiere embarcarse en otra guerra.

"El personaje sobrevive con buen humor, con mucha curiosidad y mucho sentido crítico. El horror de lo vivido no le guita las ganas de ver el exterior", asegura la actriz de "Cinco horas con Mario".

Porque "Pasaje al amanecer", una cinta de bajo presupuesto rodada con solo una cámara durante apenas 15 días, cuenta "una guerra desde una casa" porque "las guerras están en todos los sitios", dice Herrera.

Poco después de la batalla de Faluya en noviembre de 2004, la "más sangrienta" de la historia de la Guerra de Irak, Javier (Nicolás Coronado), un joven fotoperiodista, recibe una propuesta de la agencia de prensa en la que trabaja: viajar al centro de la noticia.

Javier tendrá que comunicar su decisión a su familia en Nochebuena, desencadenando una catarsis en un clan en el que los secretos y las mentiras tienen su propia reminiscencia en la guerra.

"La verdad y la mentira son dos cosas muy presentes en la película", reconoce a Efe Nicolás Coronado, hijo de José Coronado y Paola Dominguín, que interpreta a un "chaval transparente" que quiere encontrar en mitad de la guerra "algo de humanidad" y que se convierte en "catalizador" para que esa verdad salga a la luz.

Coronado añade que ha sido el "novato" del plantel y que ha intentado "estar un poco a la altura" de sus compañeros para contar esta historia llena de "dilemas", que tiene como telón de fondo uno de los conflictos internacionales más sonados de los últimos años.

"Podría haber elegido cualquier otra, pero elegí la Guerra de Irak porque cumplía con un requisito, que era la mentira. La Guerra de Irak partía de una gran mentira de tres personas que se habían inventado una serie de cosas para provocar al pueblo y crear un conflicto", explica a Efe el realizador y guionista Andreu Castro.

Castro no quería abordar esta historia ambientándola en el centro de la propia guerra, sino que quería hacer una trama "más familiar": "Hablar sobre alguien que quiere contar la verdad y que justo está rodeado de personas que guardan un secreto o una mentira".

El debutante director ya prepara su segundo largometraje, "Los abuelos no mueren, se hacen invisibles" para rodar en septiembre en Barcelona, también con Elvira Mínguez y con una Lola Herrera que será la "absoluta" protagonista en una historia que define como un "drama social" con "un poquito más" de sentido del humor.