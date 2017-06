Los súper Prophets of Range ponen la guinda al Download con un "Fuck Trump"

Una súperbanda, compuesta por integrantes de Public Enemy, Cypress Hill y Rage Against The Machine, ha sido la encargada de poner la guinda al primer Download Festival madrileño. Los Prophets of Range se han rebautizado hoy como los "Profetas de la Rabia", una que han descargado contra Donald Trump y el sistema.

Tom Morello, Tim Commerford, Brad Wilk, Chuck D, B-Real y DJ Lord se han dado un baño de masas en su primer concierto en España, en La Caja Mágica, marcado por las rabiosas letras de sus grupos primigenios, el recuerdo al vocalista Chris Cornell y también, aunque no con cariño, han recordado al presidente de Estados Unidos.

Ellos han sido la última guinda de la primera entrega del Download, que ha cerrado con 31.000 parroquianos en su última jornada, y un total de 100.000 que se han sucedido durante los tres días en los que 63 artistas han hecho vibrar La Caja Mágica, acompañados con 700.000 vatios de luces y 200 metros cuadrados de pantallas LED.

En suma, treinta horas de música han despedido la primavera y han dado la bienvenida al verano, con grupos estrella que han ido desfilando por el recinto como los estadounidenses Linkin Park, el primer día, y sus compatriotas System of a Down en la noche más corta del año, en la que hicieron competencia a las llamas de San Juan.

Esta última jornada del festival la ha iniciado el grupo patrio Trono de Sangre, con su firme convicción de hacer "música sin límites definidos", y el escenario principal lo han estrenado los vascos Cobra, banda que versiona en su álbum "Covered" cortes cinéfilos como "El padrino" o "2001: Una odisea en el espacio".

Con puntualidad sueca, a las 21:20 horas ha sido el turno de In Flames, que también han querido recordar a Chris Cornell, cantante de Soundgarden y Audioslave que se quitó la vida el pasado mes de mayo, con el tema "Black Hole Sun".

Los padrinos del "melodic deal metal" han hecho gala de su nombre y han incendiado el escenario. Con gorra negra y enfundado en una camisa roja de leñador -a juego con su barba "hipster"-, el vocalista y líder de los suecos, Anders Fridén, no ha rebajado su estridente voz ni al saludar con un "fucking fantastic, Madrid".

Complicada elección han tenido los festivaleros en la siguiente franja de conciertos. En el segundo escenario los ochenteros Ministry, con Al Jourgensen a la cabeza, hacían de las suyas y reunían a un notable grupo de fieles.

Y más apartados, los finlandeses Apocalyptica con su metal sinfónico han hecho las delicias de un entregado público que ha cantado temas como el "Enter Sandman" de Metallica, acompañados solo por los cuatro violonchelistas del escenario.

Consenso general ha habido, sin embargo, a las 23:30. Prophets of Range saltaban 15 minutos tarde al escenario, cuando ya se había llenado la explanada hasta la bandera -de estas no faltaban, tampoco, las arcoiris del Orgullo LGTB que llevaban algunos asistentes que han preferido La Caja Mágica al centro de la ciudad-.

Los autoproclamados "Profetas de la Rabia" han hecho vibrar, saltar e inventarse guitarras imaginarias a unos parroquianos tan entusiastas que no han podido evitar lanzar por los aires algún que otro vaso. De plástico, eso sí.

El vocalista B-Real, con un pañuelo blanco a la cabeza cual jeque, y su compañero de micrófonos Chuck D, mucho más sobrio vestido de negro, han hecho magia con cortes míticos como "Guerrilla Radio" y "Take The Power Back", de Rage Against The Machine.

Aunque el auténtico poder ha llegado con "Fight The Power", una canción de 1989 de Public Enemy. Tom Morello ha llevado al éxtasis con un increíble solo de guitarra a una audiencia que ha vitoreado, más si cabe, cuando ha tocado con los dientes, desvelando un mensaje en la parte trasera del instrumento: "Fuck Trump".

Con el cielo cubierto de nubes, ha llegado uno de los momentos más emotivos de la velada, coincidiendo con unas gotas de lluvia pasajeras que no han emborronado el ambiente.

Los integrantes de Prophets of Range rendían homenaje a Cornell con la base musical de "Like A Stone". El público ha hecho el resto y ha sido quien se ha desgañitado con una letra que, en castellano, reza: "En mi lecho de muerte rezaré, a los dioses y a los ángeles".

La súperbanda, que ha actuado por primera vez en España desde que se fundase en 2016, también ha presentado "Unfuck The World", nueva canción que aparecerá en su próximo disco, a la venta, según han dicho, a partir del 15 de septiembre.

El cierre, como no podía ser de otra manera, ha corrido a cargo de "Killing In The Name" y su estribillo "and now you do what they told ya" ("ahora haz lo que te dicen"). No sin antes recibir la pertinente introducción por parte del reivindicativo B-Real: "Tiempos peligrosos, necesitamos canciones peligrosas. Como esta".

La adrenalina la han continuado Nofx, Blaze Out, Avatar y Ramoñas para despedir la gran noche de este festival, que nació hace 14 años en Reino Unido y que, aún con la resaca de zanjar su primera aventura en Madrid, ya promete dar el bis el año que viene. "Habrá Download 2018", vaticinan desde la organización.