Raphael da los primeros pasos de su gira de 'Infinitos Bailes' en Almería

El cantante jiennense Raphael ha dado esta noche los primeros pasos de su gira 'Loco Por Cantar' ante casi un millar de personas congregadas en el Auditorio Maestro Padilla, ante las que ha presentado los temas de su último disco inédito 'Infinitos Bailes'.

Ha sido el primero de los dos conciertos programados en la capital almeriense, donde repetirá la experiencia este sábado por la noche, un espectáculo de dos horas y cuarenta y cinco minutos en los que ha interpretado la friolera de cuarenta temas sin interrupciones.

Vestido de riguroso negro, Raphael ha dado el pistoletazo de salida al concierto con 'Infinitos bailes', el tema que da nombre a su último CD, que incluye canciones compuestas para él por artistas como Rozalén, Vega, Dani Martín, Enrique Bunbury, Iván Ferreiro, Mikel Izal o Manuel Carrasco, entre otros.

A ésta han seguido 'Aunque a veces duela' e 'Igual', tras las que el cantante ha realizado un breve alto para dirigirse a un público que durante toda la noche no ha dejado de corear, aplaudir y acompañarlo desde las gradas.

"Estoy feliz de estar de nuevo en Almería, estrenando mi nueva gira como estrené hace dos años 'Sinphónico'. Es un placer estar aquí con canciones de ahora y con canciones que no se me olvida que tengo que cantar, pero todo a su debido tiempo y en el lugar en el que yo las he colocado", ha dicho.

Así, Raphael ha recuperado el micrófono y ha entonado uno de sus temas más famosos y casi premonitorio de lo que iba a ser este espectáculo, 'Mi gran noche', seguido de 'No vuelvas', 'Somos', 'Ella ya me olvidó', 'Provocación', 'La Noche', 'Yo sigo siendo aquel' y 'Los amantes', entre otros.

Apasionado sobre el escenario y con la misma fuerza que siempre en su voz, el público lo ha bañado en aplausos al cantar 'Por una tontería', cuando ha cogido un vaso de agua y tras arrojar su contenido ha tirado el propio objeto de vidrio para hacerlo añicos contra el suelo.

Raphael no ha dado tregua y ha seguido interpretando una canción tras otra mientras los almerienses le gritaban "Rafa, qué grande eres" en muchos momentos, entre ellos cuando ha hecho suyo el tema 'Carrusel', escrito para él por Iván Ferreiro.

Clásicos de su propio repertorio y otros ya versionados por él como 'La quiero a morir' o 'Gracias a la vida' y 'El gavilán colorado' se han ido sucediendo intercalándose con otros nuevos como 'La última ovación', escrita por Vega.

Algunos asistentes esperaban sin embargo temas como 'Yo soy aquel' y no han dudado en pedírselos a gritos, ante lo que el cantante ha respondido socarrón con un "creo haber explicado" en referencia a ese "debido tiempo y lugar" al que se había referido al inicio del concierto, para solicitar acto seguido "paciencia".

Una paciencia que se ha visto recompensada porque Raphael ha reservado para el último tramo del espectáculo algunos de sus mayores éxitos como 'Estar enamorado es', 'Escándalo', 'Qué sabe nadie' o 'Yo soy aquel', cerrando la cita con 'Como yo te amo'.

"Ha sido muy bonito cantar para vosotros esta noche, aquí en mi tierra, en Andalucía, canciones de ahora, de antes y de en medio, siempre cantadas por Raphael con todo el corazón", ha concluido el artista, que tras su paso por Almería llevará su nueva gira a Vigo, La Coruña, Jerez (Cádiz), Sevilla, Málaga, Granada, Zaragoza, Teruel, Algeciras (Cádiz), Madrid, Alicante, Murcia, Bilbao, Barcelona, Valencia y San Sebastián.