Thirty Seconds to Mars, exitosa banda de Jared Leto, anuncia gira por España

Thirty Seconds to Mars, la exitosa banda de rock alternativo del actor y músico estadounidense Jared Leto, ofrecerá tres conciertos en España dentro de su próxima gira europea, que tendrá lugar en la primavera de 2018.

Según ha anunciado hoy la promotora de estos conciertos, el trío integrado por Leto, su hermano Shannon y Tomo Milicevic recalará en el WiZink Center de Madrid el 12 de abril, un día después en el Sant Jordi Club de Barcelona y el día 14 en la sala CUBEC! de Bilbao.

Las entradas se podrán conseguir desde el próximo viernes 13 de octubre en www.thirtysecondstomars.com y en las habituales plataformas oficiales de distribución a partir de las 9 horas. Habrá asimismo una preventa exclusiva a través de la web oficial de Live Nation desde el 11 de octubre a las 10 horas.

Tras la publicación en 2013 de "Love, Lust, Faith And Dreams", Thirty Seconds to Mars cuenta con 4 discos de estudio en el mercado desde su nacimiento en 1998. A la espera de su quinto disco de estudio, sin título ni fecha oficial de lanzamiento, el grupo promociona actualmente el sencillo "Walk on water".

Además, se espera el estreno en algún punto del próximo año del documental "A Day In The Life Of America", que fue grabado el pasado 4 de julio y que incluye 90 historias de los 50 estados americanos con el fin de "captar lo que es la vida americana por un día".

La banda, que ha vendido más de 15 millones de discos, ha sido además destinataria de numerosos premios y distinciones, incluido un Premio Guinness a la gira más larga de la historia.