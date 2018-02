La banda británica The Cult se une al cartel del festival 4ever Valencia Fest

La emblemática banda británica The Cult se ha unido a la programación musical del festival 4ever Valencia Fest, que se celebrará los días 29 y 30 de junio en La Marina de Valencia.

Concretamente, los británicos actuarán en el festival el 29 de junio, y se unen así a los ya anunciados Simple Minds, The Prodigy y Santiago Auserón + Sexy Sadie, según un comunicado de la organización.

Estos artistas, junto a nuevos nombres que se desvelarán próximamente, serán los encargados de poner el espectáculo de esta primera edición del 4ever Valencia Fest.

La banda The Cult, con más de 30 años de trayectoria es, según la organización, "una de las grandes referencias de la escena rock en Inglaterra".

Su último trabajo, "Hidden City", vio la luz en 2016 y supone el capítulo final de la trilogía que los británicos habían construido con "Born Into This" (2007) y "Choice of Weapon" (2012).

Este nuevo álbum canaliza experiencias y visiones personales y da lugar a una serie de historias estrechamente entrelazadas que hablan de redención y renacimiento.

"Todo ello envuelto en la música visceral que caracteriza a The Cult, donde la ardiente guitarra de Billy Duffy acompaña a la perfección las letras interpretadas por Ian Astbury", han destacado las mismas fuentes.