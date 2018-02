Críticas a la Academia por vender los Goya del "año de las mujeres" sin una sola guionista de gala

En medio de huracán del me too, de unos Globos de Oro vestidos de negro y unos premios Feroz entregados solo por actrices y donde las críticas brotaron en cada discurso, los Goya no podían obviar "el año de las mujeres".

De hecho, así ha bautizado la Academia de Cine español su 32 edición de los premios más prestigiosos de la industria. La secretaria de Igualdad de la Unión de Actores, Berta Ojea, ya adelantó que las mujeres del sector no actuarían de forma espontánea y, al igual que en Hollywood se organizaron para vestir de negro, la fiesta del cine español tendría también su acción reivindicativa.

La asociación de mujeres cineastas CIMA ha anunciado hoy que repartirá abanicos rojos con el lema Más Mujeres para denunciar la desigualdad entre los nominados. Aunque dos de los filmes que aspiran a Mejor Película están dirigidas y escritas por mujeres (cinco en toda la historia de los premios), solo hay un 27% de mujeres nominadas y en ocho categorías no hay "ni una sola", advierten.

Este detalle no ha pasado desapercibido en las redes, donde la nota de prensa de la Academia se ha recibido con escepticismo y no solo por el porcentaje de mujeres nominadas, también por las que participan en la organización.

Bajo la dirección de Manel Iglesias, producción ejecutiva de Yousaf Bokhari y la realización de Luis Campoy (RTVE) esta cita cinematográfica cuenta con el guión de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Miguel Esteban, David Galán y Raúl Díaz Rivas.

La presentación de la gala correrá a cargo de dos hombres, que también firman el guion junto a otros tres compañeros. El papel de las guionistas en nuestra industria ha sido foco de conflicto ya que, como muestran los datos, los Goya premian lo que escriben los hombres y lo que peinan las mujeres. Pero esto no ocurre solo sobre la pantalla grande y es una lacra que el "año de las mujeres" tampoco ha conseguido revertir.

¿Sabéis qué les haría daño? Si ninguna mujer fuese a los Goya este año. Que todas quedasen EN PIJAMA a verlos juntas por una pantalla gigante en un cine. Que se queden sin vestidazos ni alfombra roja...

Que no hay feminismo sin mujeres. Tampoco en los Goya @LeticiaDolera https://t.co/Mq57eEWHNf — Triz (@Daria_Mo) 1 de febrero de 2018

Un grupo de señores dirigen, guionizan, producen y realizan una gala "reivindicativa feminista" que presentarán otros dos señores. https://t.co/ii8Y2E99wQ — LOLA (@BuzzFeedLola) 1 de febrero de 2018

Desde la Academia de Cine niegan a este diario que hayan vendido la 32 edición de los Goya como una gala feminista, sino que se pondrá de manifiesto la reivindicación feminista en los sketches y el monólogo. Alegan que el equipo de guionistas viene de la mano de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, y remiten a ellos para cualquier aclaración sobre la selección del equipo.