Las estrellas iluminan la alfombra roja de los Emmy con coloridas propuestas

Con atrevidos tonos rojos, verdes, rosados o metálicos, las estrellas de la televisión iluminaron hoy la alfombra roja de la 69 edición de los premios Emmy, los galardones más importantes de la pequeña pantalla y que se celebran esta noche en Los Ángeles.

Prada, Gucci, Valentino, Armani, Carolina Herrera, Calvin Klein o Louis Vuitton fueron algunas de las marcas de primer nivel detrás de los modelos de las celebridades en la primera gran gala del mundo del espectáculo en Estados Unidos tras el verano.

Nicole Kidman, una de las favoritas de la noche por su papel en "Big Little Lies", deslumbró a los fotógrafos con un vestido rojo coronado con un lazo plateado, mientras que su compañera de reparto Reesse Witherspoon llamó la atención con un elegante conjunto verde azulado.

Viola Davis ("How To Get Away With Murder") apostó por un vestido con un intenso naranja, en tanto que una leyenda como Jane Fonda ("Grace and Frankie") recibió aplausos por su impactante modelo rosa que acompañó con pendientes compuestos por diamantes y esmeraldas.

Mandy Moore ("This Is Us") fue una de las más valientes de la tarde al escoger un vestido de franjas blancas y negras, con escote de palabra de honor y rematado con sus labios en color rosa.

Asimismo, Sarah Hyland ("Modern Family") sorprendió gracias a un vistoso modelo rojo con hojas estampadas en tono claro que dejaba el vientre al descubierto.

Por su parte, la joven Millie Bobby Brown, toda una sensación por su participación en "Stranger Things", conquistó a los expertos de las pasarelas con un delicado vestido blanco ajustado en el tronco y con forma de campana en la parte inferior.

Otra favorita del público y la crítica como la británica Claire Foy ("The Crown") vistió un sobrio conjunto oscuro de pantalón y un lazo plateado en el pecho.

Los tonos metálicos y brillantes, con detalles dorados o plateados, fueron la baza ganadora de otras artistas como Laverne Cox o Sarah Paulson.

En cambio, Shailene Woodley, Heidi Klum o Angela Sarafyan, entre otras, apostaron por vestidos con escotes profundos como protagonistas.

La colombiana Sofía Vergara, que eligió un espectacular vestido blanco con corte de sirena y un peinado de coleta, puso la nota de humor al presentarse ante la televisión estadounidense con un pequeño ventilador para soportar las altas temperaturas de la alfombra roja.

Otra ilustre latina como Gina Rodríguez se presentó hoy en los Emmy con un conjunto rojo con transparencias y un gran escote profundo en forma de uve.

La delegación hispana también contó con la célebre actriz Rita Moreno, quien brilló con una chaqueta negra con flecos por encima de un vestido blanco y un collar rojo.

También entre los hombres se vieron apuntes coloridos que rompieron la habitual uniformidad de los esmóquines como en el caso de Tituss Burguess, que acudió hoy a los Emmy con una llamativa chaqueta amarilla.

La política se coló asimismo en la alfombra roja ya que artistas como Kumail Nanjiani ("Silicon Valley") o Kathryn Hahn ("Transparent") portaron lazos azules de apoyo a la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), una de las organizaciones más críticas en los últimos tiempos con las decisiones del presidente de EE.UU., Donald Trump.