“Candidata a l’Alcaldia? Aspire a un lideratge social, més enllà d’un lideratge orgànic”

Sota el lema ‘La força per a guanyar’, Sandra Gómez optarà a erigir-se en la secretària general del PSPV a la ciutat de València, amb la mirada posada, com ella mateixa reconeix, a optar també a la candidatura a l’Alcaldia. Amb 32 anys només, Gómez ja té experiència en la gestió pública. No debades és l’actual vicealcaldessa i portaveu del grup municipal socialista en l’Ajuntament de València, a més de regidora de Desenvolupament Econòmic i Turisme. Molts la donen com a favorita perquè té el suport de Ximo Puig, però en les últimes primàries autonòmiques el president del Consell tan sols va guanyar per 75 vots al seu rival a la ciutat de València, la qual cosa, a priori, fa preveure un procés igualat.

Quins objectius persegueix la candidatura que encapçales?

Aquesta candidatura el que busca és posicionar el partit socialista de la millor manera possible per a competir l’any 2019. Partim d’un mal resultat, d’un 14% dels vots i de cinc regidors i, sincerament, crec que els projectes que es presenten han de pensar què aporten o què poden fer perquè el partit supere d’alguna manera aqueixa desafecció ciutadana, com tornem recuperar la confiança, la credibilitat i l’estima de la ciutadania. Des d’aqueix punt de vista, nosaltres creiem que tenim idees i l’actitud per a fer un partit més fort que estiga més unit i que recupere aqueixa credibilitat que tant espera la gent.

Creieu llavors que podeu recuperar els vots perduts aquests anys arrere?

Una cosa que hem percebut és que la gent està esperant el PSPV de València, la gent té ganes de reconnectar-se i d’il·lusionar-se amb el partit socialista i crec que des d’aquesta candidatura podem recuperar la il·lusió de la gent, començant per recuperar la il·lusió de la militància. Si volem que la gent confie en nosaltres, nosaltres hem de confiar en el partit socialista. I una de les coses que crec que està aconseguint aquesta candidatura és tornar la il·lusió i la motivació dels companys i companyes.

Però per a projectar aqueixa imatge de partit fort cap a l’exterior, primerament caldrà aconseguir internament recuperar la unió que es va veure molt tocada arran del conflicte entre Pedro Sánchez i Susana Díaz, com es pot aconseguir aqueixa unitat?

Amb un projecte que siga creïble i que s’entenga que l’única família que hi ha és la socialista. El que ens ha d’unir és treballar per la ciutat de València i perquè el projecte socialista siga el majoritari a la ciutat. Estic convençuda que estem reconnectant la il·lusió dels nostres companys i companyes, perquè la gent està cansada de les confrontacions, el que més he percebut és el tedi dels companys que no volen tornar a les trinxeres i que no volen ressuscitar les lluites internes en el partit socialista. Per això confien en un projecte com el nostre, que busca la pluralitat, la diversitat, la unitat. Si ens quedem en discursos que només busquen rescatar velles banderes i confrontacions, al final la gent fuig de tot això, la gent el que vol és treballar i aquest projecte articularà els nostres espais de participació que no sols donarà veu, sinó que donarà capacitat d’acció política a tots els militants.

Per això vas tractar de reunir en la presentació de la teua candidatura gent de diferents sectors del partit?

Per descomptat, perquè volem que per fi el partit socialista s’unisca i que se centre en l’important, que són els problemes dels ciutadans, que el partit parle del projecte de ciutat i de com podem fer una ciutat més igualitària, més justa i que deixem de parlar dels nostres problemes interns, que a ningú no li interessen. El problema del partit socialista és que moltes vegades s’arrosseguen unes ferides que no s’acaben de tancar i crec que la gent tenia ganes que algú diguera que ja n’hi ha prou, anem tots a unir-nos en un projecte. Que per fi hi haja una candidatura que parle d’això i que ho visibilitze és com una esperança de renovació que per fi el partit socialista torne a centrar-se i a anar tots a l’una.

Va cridar l’atenció la presència del portaveu socialista de les Corts Manuel Mata en la presentació de la seua candidatura, pel suport que va donar en les primàries federals a Pedro Sánchez i José Luis Ábalos.

Manolo és una part importantíssima d’aquest projecte i pensa igual que jo, que en cada procés cadascú pren les decisions que creu oportunes i que són millors per al partit i per a València, ha decidit que aquesta candidatura és el millor per al partit socialista, perquè cal llegir la realitat de cada procés i ací parlem de València i dels companys que volem fer aqueix pas avant. Al final, qui només s’aferra a altres processos que no tenen res a veure amb València, crec que haurien de parlar més del que proposen per al partit i per a la ciutat.

Per què creus que s’ha arribat a aqueixos nivells de vots tan baixos per al que ha estat històricament el PSPV en la ciutat?

És obvi que l’any 2015 va ser terrible per al partit socialista en general en totes les grans ciutats d’Espanya. A més, crec que també com a partit ens ho hem de creure, hem d’estar orgullosos de ser socialistes i aqueix orgull cal traure’l més a la llum després de molts anys d’estar en l’oposició, a poc a poc la il·lusió i l’orgull s’ha anat apagant fins i tot en el mateix partit i això es trasllada fora. Per això crec que una de les coses que cal recuperar és l’orgull de ser socialista en aquesta ciutat, perquè les principals accions polítiques que van transformar València i que han transformat aquest país han vingut sempre de la mà de governs socialistes. Crec que va percebent-se que al partit socialista li va molt bé governar i la veritat és que estem recuperant aqueixa credibilitat i per això crec que aquesta candidatura està en posició de traure un millor resultat l’any 2019.

Amb Sandra Gómez com a candidata a l’Alcaldia?

Bé, això ho decidiran els companys i companyes quan fem unes primàries obertes, perquè una altra de les coses que vull destacar és que aquesta candidatura sí que garantirà que el nostre candidat o candidata a l’Alcaldia de València passe per una elecció democràtica, perquè crec que és bo que el candidat el trie la militància i és una cosa que garantirà aquesta candidatura.

Però vosté es presentarà a aqueixes primàries?

Ho decidiré al seu moment, però en principi sí que aspire que aquest projecte tinga un lideratge social, més enllà d’un lideratge orgànic, jo no em presente només per a ser secretària general, jo vull fer un projecte polític atractiu que torne a recuperar la il·lusió de la gent.

En cas que no fores elegida secretària general, continuaries valorant presentar-te a les primàries a l’Alcaldia?

De moment preferisc no fer política ficció. Jo estic convençuda que podem tenir la confiança majoritària dels militants.

La portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez

Parlaves de recuperar espais de participació per als militants, de quina manera s’articularan aqueixos espais?

Una de les coses que estan permetent-me descobrir aquestes primàries és la quantitat de talent que té el partit socialista de gent que és prescriptora en l’àmbit universitari, en l’àmbit faller, en l’àmbit de les associacions de veïns o de dones. Per a participar en el partit socialista no cal estar en una executiva, o bé de la comarca o

bé de la teua agrupació. Jo vull canviar aqueixes premisses. Ha d’haver-hi una direcció política, però establirem més marcs de participació i sobretot de responsabilitat de treball als companys o companyes. Tinc la idea de fer aqueixos espais de participació sectorials, grups de treball, grups operatius o com els vulguem anomenar, però que posen en valor que cada militant és un activista del projecte, que no cal ser secretari d’una executiva per a poder treballar i jo ací garantiré com a secretària general, si finalment sóc elegida, que tothom tinga un espai en què assumir una responsabilitat i il·lusionar-se.

La seua rival en les primàries parlava de sotmetre a la votació de la militància les decisions importants del partit a la ciutat o fins i tot els acords del Govern municipal, li sembla encertat?

Es parla molt ara dels comités comarcals, però jo crec que hem de fer un pas més enllà. El que no pot ser és que el partit socialista continue amb mecanismes de participació i de dació de comptes del segle XIX en una societat del segle XXI, per això jo faig un pas més enllà. Per a demanar comptes als teus responsables i per a proposar, a hores d’ara has de ser delegat perquè et propose la teua agrupació i cada sis mesos vas al comité comarcal. No. Jo vull fer assemblees obertes cada tres mesos on qualsevol company o companya i fins i tot gent de la societat civil vinga a proposar i a escoltar, a criticar i a dir la seua. D’aqueixa manera serem capaços de tenir un partit molt més actiu, amb molt més debat i sobretot molt més controlat, perquè els responsables donarem comptes cada tres mesos.

Creus que estar en el Govern municipal en minoria pot eclipsar la vostra faena o distorsionar la visió que la gent puga tenir sobre la posició del PSPV en unes qüestions determinades?

És obvi que qui lidera un govern sempre s’emporta més projecció, però el partit socialista crec que està demostrant en aquest Govern la seua capacitat de gestió i de resolució de problemes i que té un projecte de ciutat. Això, per desgràcia, en l’oposició no et dóna aqueixa possibilitat i, com dic, crec que estem reconnectant amb la societat i que estem demostrant que som un partit creïble per aqueixa capacitat de gestió. Governem per a tothom, però pensant en qui més ho necessita. Anem guanyant espai propi i visibilitat pròpia. Ara bé, per a ser més contundents necessitàvem aquest procés de renovació del partit que, a parer meu, arriba tard. Tot i això, consolidant l’espai i el projecte del partit i amb la renovació política del partit estic convençuda que el partit socialista guanyarà molt més espai a la ciutat.

Més que Compromís?

Òbviament jo, com a partit socialista, aspire que el meu partit quede el primer en aquesta ciutat.

Reeditarien un pacte de Govern amb la resta dels partits d’esquerres el 2019?

El partit socialista va estar a l’altura fa dos anys quan va decidir entrar al Govern, perquè la gent demanava un canvi progressista i nosaltres hi vam entrar per donar estabilitat. Això no vol dir que estiguem lligats a unes decisions determinades. Nosaltres mantindrem el nostre projecte i la nostra manera de fer política. Una altra cosa és que, òbviament, si volem que açò continue i funcione, no podem traslladar contínuament conflictivitat. Ans al contrari. Açò ha de ser un Govern d’alguna manera estable, perquè l’estabilitat és el que dóna els millors serveis públics, que és per al que ens han elegit.

Creus llavors que milloraran els resultats electorals el 2019?

Crec que ha canviat molt el paradigma polític; el 2015 hi havia un fart generalitzat amb els partits anomenats tradicionals i la gent va buscar canvis, partits nous, cares noves. Sincerament, jo crec que, feta aqueixa transició democràtica, crec que a hores d’ara estem en un moment que aqueixa transició ja està superada i hem de mirar al futur. I crec que ací el pèndol anirà més a capacitat de gestió, de visió de futur, d’espenta i de lideratge. I ací el partit socialista estarà molt ben posicionat.

Quins altres canvis t’agradaria introduir en l’organització del partit?

Una de les coses que crec que ha fet malament el partit socialista és que, quan passa el procés orgànic, inicialitza políticament el partit i torna a començar de zero. I es perd tot el coneixement del partit. Al final es tendeix a tenir actituds sectàries i a mi m’agradaria acabar amb tot això. M’agradaria estar en un espai que ajudara cada direcció política a conservar tota la faena i tot el valor del partit, no podem tirar al fem el que ha fet la direcció anterior, per això vull generar un espai on estiguen els secretaris generals, els portaveus i els secretaris de grup que d’alguna manera ajuden o donen un colp de mà a la nova direcció política i puguem, per tant, no començar de zero. Jo vull sumar a tothom, la gent que estava abans, la que vol estar ara, la gent que vulga que el partit estiga el millor possible.

Quina acollida s’ha trobat en les agrupacions envers a la seua candidatura?

Una de les coses que he fet és anar a totes les agrupacions abans de campanya. He visitat les huit agrupacions i jo mateixa he cridat persones que sé que donen suport a l’altra candidata perquè aportaren i perquè digueren les seues idees, perquè si finalment tinc l’honor de ser secretària general, vull que a partir del dia 5 de febrer el projecte de ‘La força per a guanyar’ siga el projecte de tots els socialistes de València i no sols dels que em donen suport des del principi i per això he volgut saber l’opinió i les propostes de tothom, i crec que el projecte de partit que hem presentat representa totes les veus de la militància a la ciutat.

Què li sembla la visita de Pedro Sánchez, més afí a la candidatura de la seua oponent, aquest diumenge en ple procés de primàries?

Em sembla un encert de Pedro que estiga posicionant-se com un referent dins de la defensa del sistema de pensions, perquè és veritat que hi ha un perill que les nostres generacions, després d’estar tota la vida treballant, es queden sense un sistema de pensions públiques garantides. A més, s’ha rebaixat la qualitat de vida i el poder adquisitiu dels nostres majors que havien treballat tota la vida i veuen que cada any van perdent poder adquisitiu. Per això em sembla molt bé que el partit socialista estiga ací, perquè les nostres pensions són un dels elements claus del nostre estat de benestar, i ací hem d’estar els socialistes defensant aqueixa causa i abanderant-la, i per això em sembla que Pedro ha fet molt bé de fer aqueixes assemblees obertes per a explicar el nostre projecte sobre la manera garantir aqueixes pensions públiques.

Però aquest moment és el millor en què podia haver vingut?

No cal veure fantasmes, en la nostra candidatura i crec que tots els socialistes de València hem tancat files al voltant del nostre secretari general i no sols això, és que Pedro és el secretari general de tots nosaltres, també el meu i el de tots els companys de la ciutat.