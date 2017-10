Esquerra Unida decidirá el día 28 si David Rodríguez continúa como coordinador

La continuidad de David Rodriguez al frente de Esquerra Unida se complica un poco más. El coordinador de EUPV (Esquerra Unida del País Valencià) será ratificado o no el próximo 28 de octubre en una asamblea extraordinaria en la que debía tratarse su dimisión.

En origen, la convocatoria versaría su viaje a Cuba, que, coincidiendo con el funeral de Fidel Castro, costeó el grupo municipal de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, corporación en la que Rodríguez no está representado. Sin embargo, esta cuestión coincide con otra de mayor calado. La comisión federal de Garantías ha dictaminado este miércoles que todos los acuerdos tomados con posterioridad a la Asamblea en la que fue nombrado coordinador deben ser ratificados. El primero, su elección.

Miembros de la corriente 'Una nova EUPV per a un nou País' llevaron al órgano estatal la composición de la asamblea. Según explican desde la formación, en la cita se aprobaron unas enmiendas para modificar la representación territorial del órgano, pero no se llegaron a aplicar. El comité de Garantías ha dado la razón a los impugnadores y tendrá que modificarse el organismo para la próxima reunión del Consell Polític Nacional. Concretamente, resuelve de la siguiente manera: "Que la próxima reunión del Consell Polític Nacional se celebre con la composición del mismo acorde a la presente resolución y que la convocatoria de éste incluya una propuesta para proceder a la ratificación de cada uno de los acuerdos previos de los CPN celebrados hasta la fecha con la composición incorrecta". La formación política volverá a elegir a los delegados por comarca que correspondan antes de la próxima reunión para ratificar o no a su líder.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la corriente crítica con la actual dirección explica que han intentado mediar con Rodríguez y su equipo antes de que el órgano estatal resolviera pero que, ante la actitud del coordinador cuestionado y su negativa a negociar, recurrieron al comité de Garantías. "Después de numerosas reuniones, la posición de la dirección no ha variado y no se ha podido llegar a ningún acuerdo", recriminan. La dirección aplicó una redistribución que no reconocía las nuevas modificaciones y es por eso que pedimos amparo a los órganos estatutariosde nuestra formación", explican.