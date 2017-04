Mariano Rajoy: "Ya podemos hacer algo más que cuando estábamos en la indigencia"

"Es el mejor proyecto que ha habido en siglos. Hablemos bien de Europa", ha propuesto este domingo en Valencia el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy. Que ha añadido: "Y, de paso, hablemos bien de España".

Rajoy, que ha clausurado el XIV congreso del PP de la Comunidad Valenciana, ha defendido su política frente a la crisis. "Hubo que hacer reformas y la gente aguantó bien", ha dicho en un momento de su intervención, en la que ha desgranado datos como la caída del 10% del PIB, la pérdida de 3,4 millones de puestos de trabajo o de 70.000 millones de recaudación de las administraciones públicas para defender que desde 2014 todo eso se está superando.

"No hay que dar marcha atrás a las reformas", ha defendio Rajoy, que ha apelado a la estabilidad y ha añadido ante lo que ha denominado "el reto de los presupuestos" que la responsabilidad, en un escenario que obliga a buscar pactos, "es del que gobierna y del que no lo hace". "Ya podemos hacer cosas que no podíamos cuando estábamos, y perdonen la expresión, en la indigencia", ha concluido Rajoy en tono optimista.

Tras referirse al Brexit y al Reino Unido, con el que ha deseado mantener una buena relación, ha elogiado el europeo como "el mejor proyecto que se ha hecho en siglos". Y ha invitado a "hablar bien de Europa". "Dejemos que hablen mal los Le Pen, Grillo, Farage y esos otros que no cito para que no digan que les cito", ha cargado Rajoy.

"Hay mucha gente empeñada en poner énfasis en lo que no va bien", se ha quejado Rajoy, para apostar también por "hablar bien de España" y cargar "contra los adanes que proliferan por doquier y que se han empeñado en poner en tela de juicio la Constitución". Según Rajoy, plantear una reforma de la Constitución que introduzca mecanismos para poder romperla solo se ha dado en la Unión Soviética, Yugoslavia y Etiopía.

El discurso de Rajoy, que se ha iniciado como el de Isabel Bonig, reelegida líder del PP valenciano, con un homenaje a la fallecida Rita Barberá, ha ignorado completamente cualquier referencia a los casos de corrupción que afectan al partido. "Habéis vivido momentos muy difíciles pero los habéis superado", le ha dicho a Bonig, que también ha aludido a que el partido "ha sabido reconocer y corregir los errores".

"Volver a ganar y volver a gobernar" en la Comunidad Valenciana, donde hoy está en el poder la izquierda, ha sido el mensaje coincidente de Rajoy y Bonig. Esta última ha criticado singularmente a la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, y a su formación, Compromís, y ha solicitado a Rajoy que atienda las demandas de la Comunidad Valenciana en "financiación, agua e inversiones". "Sólo te pido una cosa, justicia con esta tierra", ha proclamado Bonig.

Pese a las alusiones a que el PP ha gobernado más de 20 años en la Comunidad Valenciana y a que todavía ha sido la fuerza más votada en las últimas convocatorias electorales, aunque haya perdido el poder, no ha habido más referencias a dirigentes anteriores que a Barberá. Ni Eduardo Zaplana, ni Francisco Camps, ni Alberto Fabra, han salido a relucir. Mucho menos Carlos Fabra, Alfonso Rus y tantos otros.