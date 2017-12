Oltra: "Puigdemont representa a la derecha que más recortes ha hecho. Políticamente, no me situaría a su lado"

"Puigdemont representa a la derecha que más recortes ha hecho, a favor de la reforma laboral y que apoyó la amnistía fiscal. Políticamente no me situaría nunca a su lado". Así se ha expresado este jueves la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, en una entrevista en Cuatro cuando se le ha preguntado si el expresidente catalán debería intentar volver a Catalunya para una hipotética reelección.

Oltra ha empezado por advertir que ciertos debates "no nos dejan ver el bosque". Si algo han demostrado las elecciones catalans, ha añadido, "es que Rajoy es un problema para España. Ahora mismo el PP gobierna en Catalunya con cuatro diputados, casi fuera del Parlamento".

"Tenemos un problema que no se está abordando", ha insistido Oltra. Estar hablando de una posible investidura telemática de un expresident que está en Bélgica, en su opinión, "raya lo ridículo". El problema de fondo es "una confrontación que no se ha solucionado".

"Lo que hace falta es sentarse, dialogar y buscar solución a un problema que está rompiendo la sociedad catalana", ha proseguido la líder de Compromís. "Si me preguntan por Puigdemont, a mi me parece que un señor que representa a uno de los dos partidos más corruptos en España, de ninguna de las maneras. Ni que vuelva ni que no vuelva".

En la misma entrevista, cuyo motivo ha sido el retraso en la fecha de declaración ante la juez del expresidente valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Valmor por la organización de la Fórmula 1, Oltra ha señalado: "El PP tiene un problema generalizado de corrupción que nos costó mucho dinero y todavía pagamos. Son recursos que fueron a grandes fastos y a la financiación ilegal del PP y no se invierten en colegios o Sanidad . Nos robaron y nos siguen robando oportunidades".

En otro momento de la entrevista, la vicepresidenta valenciana ha defendido la reforma de la Constitución: "Si nos amparamos en la Constitución para expresar libremente nuestras opiniones también hemos de reconocerla para saber los límites. Y por supuesto también podemos valorar si hay que reformarla para mejorarla"