Compromís demana al PP que "deixe d'intentar tapar la seua corrupció darrere de banderes gegants"

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha reclamat al Partit Popular que “deixe d’intentar tapar la seua corrupció darrere de banderes gegants i es pose a treballar per a tornar els diners saquejats als valencians i valencianes col·laborant amb la justícia per a recuperar fins a l’últim cèntim malbaratat pel seu govern”.



Per a Ferri “és una gran notícia que s’avance judicialment en el cas Valmor. És un cas que demostra el modus operandi del Partit Popular: grans esdeveniments sense retorn social, empreses fantasma, falsificació de signatures i contractes milionaris a empreses que, segons diferents sumaris judicials, es dedicaven a repartir sobres a dirigents del PP i finançar il·legalment les campanyes electorals d’este partit”.



“Des de Compromís creiem que és fonamental que, a banda d’assumir les responsabilitats penals, els dirigents del PP assumisquen la seua responsabilitat patrimonial per regalar a quatre amiguets els diners dels valencians i valencianes. Per això vàrem denunciar la compra de Valmor al Tribunal de Cuentas en 2013, perquè volem que tornen els diners i que es puguen destinar a millorar la vida de la gent: a educació, a sanitat, a dependència i a polítiques d’ocupació”.

“Bonig tenia l’opció de regenerar el seu partit però ha preferit reivindicar el govern de Francisco Camps com el seu model de gestió. Els valencians i valencianes no volem tornar a eixe passat de saqueig, corrupció i incompetència. No existeix bandera prou gran com per a tapar les vergonyes d’un partit que va portar a la ruïna i el descrèdit a la nostra terra”, ha conclòs Ferri.