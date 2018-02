Tot el que pots fer en la Heroes Comic Con València (a més de comprar còmics)

Es diu prompte però 20.000 persones són quasi el total d'habitants que té un districte com Ciutat Vella, o el nombre de veïns del barri de Russafa. És com si tots els habitants de Carcaixent, Benicàssim o Alfafar es plantaren, tots d'una, al mateix lloc. Això és el que pretén aplegar la Heroes Comic Con València al recinte de la fira el pròxim cap de setmana.

En paraules de la directora de l'esdeveniment, Reyes Sáenz de Juano, "València es mereixia i necessitava una Comic Con amb altitud de mires". Segons ella, aquesta primera edició pretén ser "una aposta per una ciutat i un públic que sabíem que estava esperant fa molt un Heroes Comic Con amb ganes", així ho afirmava a la roda de premsa de presentació el passat octubre.

Òbviament, la Heroes Comic Con és –sobretot- una excusa per a comprar còmics, com ja ho era Expocómic abans de canviar de nom. Una compensació per al comiquer que, una vegada a l'any, pot marcar al calendari una data únicament dedicada a fer-lo feliç. Amb aquest objectiu el festival concentra l'aparador més gran d'editorials del panorama: Norma Editorial, ECC Ediciones, Dolmen, Ponent Mon, Astiberri ... totes comptaran amb paradeta.

Però més enllà dels diners que ens podem deixar en tres dies, també podrem acudir a xerrades, competir amb cosplayers, descobrir autors menys mainstream, escoltar concerts i, fins i tot, conèixer a un dels protagonistes d' Stranger Things. Perquè no et perdes res, preparem una xicoteta guia de tot allò imprescindible de la primera Comic Con valenciana.

Cosplayers a la passada Comic Con de Madrid

Dibuixant en directe

És habitual fer cues en una fira així. Sostenir un munt de còmics, palplantats durant hores per a aconseguir un dibuix d'aquells que els autors nacionals i internacionals convidats per l'organització o per les editorials poden estampar en les contraportades dels nostres còmics preferits. Però a més, la Heroes Comic Con també deixarà que alguns dels dibuixants més destacats d'aquesta edició il·lustren en directe, tot desvetllant tècniques, compartint consells i oferint classes magistrals.

És el cas de Howard Chaykin, dibuixant nord-americà que ha treballat per a Marvel i DC amb sèries com X-Men o Batman. Artista de llengua afilada que no ha tingut mai por a fer enemics amb obres d'una sàtira política mordaç com American Flagg! i que serà dibuixant en directe el divendres. El mateix dia, l'acompanyarà Yanick Paquette, artista canadenc responsable d'alguns dels millors títols de la Wonder Woman moderna.

Dissabte, Natacha Bustos, una de les responsables del genial i trencador Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, oferirà un Live Drawing en l'escenari pel que després passarà Brian Stelfreeze, dibuixant de la sèrie Black Panther, i Reinhard Kleist, qui aprofita la gira promocional del seu còmic dedicat a la figura del cantautor Nick Cave per a dibuixar mentre actua una banda tribut. L'últim dia, diumenge, podrem veure en directe a Rubén Pellejero, autor entre d'altres d'un dels volums del prestigiós Batman: Black & White i Émile Bravo, dibuixant francés que ha passat per la col·lecció d'aventures del popular Spirou i del còmic infantil de culte Une épatante aventure de Jules.

L'humorista Loulogio a un dels seus vídeos

Presentacions

A més d'adquirir còmics, qualsevol Comic Con que es preue ha de ser també un lloc per descobrir i presentar títols i aquesta edició no serà una excepció. Es presentaran els còmics Don Barroso i TAXUS: El último en llegar, i el llibre Manual para Guionistas de Cómic.

El primer, una obra de Zarva Barroso, és també el projecte guanyador del Premi de Novel·la Gràfica Divina Pastora i narra la història del pare de l'autor, el càncer que va patir i com el va ajudar la música a combatre la malaltia. El segon l'escriu el popular humorista càntabre Loulogio i ofereix una aventura fantàstica carregada de nostàlgia. I el tercer, escrit per Fali Ruiz-Dávila, resulta ser un dels pocs assajos sobre la feina de l'escriptor de guions publicats al nostre país.

Florencia Sofen, una de les convidades al Heroes Comic Con València

Cosplayers aficionats i professionals

El cosplay és, si més no, el clixé més clàssic de qualsevol saló de còmic. La Heroes Comic Con València hi tindran el seu espai de cosplayers com Florencia Sofen, que donarà una xerrada sobre com posar en valor els treballs manuals i un altre sobre el fotomuntatge al món de la disfressa professional. També hi serà Lauz Lanille, realitzadora que mostrarà com crear vídeos especialitzats, i la parella artística Tobi i Ari B-Rabbit, representants espanyols a convencions i festivals arreu del món. Així com Yurai Cosplay, que impartirà tallers de maquillatge i caracterització. A més, el divendres se celebrarà un concurs de cosplay infantil per a xiquets i xiquetes de menys de 12 anys, i el diumenge, una passarel·la professional.

I·lustracions de Ana Penyas per a la novel·la 'Estamos todas bien' que es podràn veure a la Heroes Comic Con

Exposicions per a admirar l'art de la vinyeta

La Heroes Comic Con, a més, també es convertirà en un petit museu del nové art amb especial atenció a la presència d'autors valencians contemporanis al panorama del còmic nacional.

Així, tindrem l'oportunitat de descobrir EX·IL: Exiliats Il·lustrats, una exposició organitzada per l'Institut Valencià de la Joventut dedicada als 500.000 homes i dones que es van veure obligats a abandonar Espanya amb la victòria del bàndol colpista durant la Guerra Civil. També, podrem analitzar de prop l'impressionant treball de Cristina Durán en El Dia 3, novel·la gràfica publicada per Astiberri sobre la lluita de les víctimes de l'accident del metro de València recollida amb il·lustracions originals en una exposició organitzada per la galeria Pepita Lumier. Una altra autora valenciana, Ana Penyas, mostrarà el procés de creació de Estamos todas bien, premi Salamandra Graphic que narra la història de les seues àvies, alhora que parla de les dones oblidades de la transició espanyola. Tot, sense perdre de vista la presència d'un clàssic quan es tracta de la vinyeta a la capital del Túria: Sento, que exposarà la seua particular visió del Barri del Carme a través de Romance, un melodrama ambientat en els seus carrers publicat per Editorial Arrebato als anys vuitanta.

També hi trobarem Astérix a Itàlia, una exposició sobre el making-of de l'últim àlbum del popular personatge creat per Goscinny i Albert Uderzo, i Inside Job, una mirada al procés artístic i creatiu que converteix el guió en dibuix, vinyeta i llenguatge.

Álvaro Pons, estudiós de la vinyeta, serà a la Heroes Comic Con

Xerrades i taules rodones

Una altra forma de viure un esdeveniment com aquest és anar-hi per a compartir coneixements, per a acudir a conversar amb professionals i estudiosos del món del còmic com si es tractés d'unes jornades d'il·lustració.

Així ho han sabut entendre amb la Heroes Comic Con que han organitzat La física en els superherois, una xerrada impartida pel veterà divulgador del tebeo, Álvaro Pons, qui també moderarà la taula redona Independència en la creació amb Ana Oncina, Émile Bravo i Aimee de Jongh. A més, podrem conéixer la llavor de grans il·lustradores nacionals fora de les nostres fronteres amb Espanyoles en el còmic USA, encontre moderat per Ana Torres, historiadora de l'art i membre de l'equip educatiu de Luminaria, amb Carmen Carnero i Natacha Bustos com a estrelles convidades.

També podrem assistir a Del Underground a la Novel·la Gràfica, una xerrada impartida per Manel Gimeno, editor i divulgador que oferirà una visió personal del trànsit que el còmic valencià ha realitzat des de finals dels anys setanta fins a l'actualitat.

Coneixent a Dustin d' Stranger Things

La Comic Con sempre duu estrelles del món del cinema i les sèries com a convidats de luxe. Fa dos anys, organitzà un esdeveniment al voltant d'especialistes en Star Wars entre ells Ray Park, que interpretà Darth Maul en el primer episodi de la saga galàctica. L'any passat, dugué a Madrid Lena Headey, Cersei Lannister en la sèrie Joc de Trons. Per a l'edició valenciana de l'esdeveniment, li toca al joveníssim Gaten Matarazzo, Dustin en la preuada joguina de Netflix Stranger Things, que atendrà i contestarà les preguntes dels fans el dissabte.

Descobrir els Premis José Sanchis Grau

I per acabar, serà imprescindible estar atents a la I Edició dels Premis José Sanchis Grau, que retran homenatge al creador de Pumby –dibuixat per Mariscal al cartell de la fira- amb uns guardons propis que premiaran les millors novel·les gràfiques i àlbums il·lustrats, així com els autors més destacats de la Heroes Comic Con València.