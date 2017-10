Más de 1,5 millones de valencianos siguen en riesgo de pobreza y exclusión social

El 30,5% de la población de la Comunitat Valenciana, 1.512.790 personas, vive en riesgo de pobreza y exclusión social, según el VII informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016' de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado este lunes en el Congreso de los Diputados ante la celebración este martes del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

La Comunitat supera así en 2,6 puntos porcentuales la tasa media de pobreza en España -27,9%- y es la séptima más alta. También es la octava autonomía donde más ha crecido la pobreza y exclusión en el periodo 2008-2016 al pasar de 1.383.140 personas en riesgo a 1.512.790. Respecto a las cifras de 2015, cuando se contabilizaron 1.638.647 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión, se ha experimentado una reducción significativa del indicador del 2,4% en el último año, esto significa que hay 125.857 personas menos en esta situación.

Sin embargo, la tasa de pobreza severa, esto es personas que cobran menos de 342 euros al mes, se ha reducido apenas dos décimas en el último año, pasando del 8% en 2015 al 7,8% en 2016, y ha aumentado el número de personas con privación material severa.

Esto significa que a pesar de la reducción de la tasa de riesgo de pobreza, en la Comunitat Valenciana existe un enquistamiento de los índices de pobreza severa en torno al 8% unido a un aumento de la privación material severa, o lo que es lo mismo, de necesidades de consumo básico que la población no puede satisfacer por falta de recursos.

Nivel de pobreza

Un 24,4% de personas en la Comunitat -1.210.232 personas- vive bajo el umbral de pobreza -con menos de 684 euros al mes-, frente al 25,3% de 2015 y el 26,2% de 2014. Se ve una reducción del 0,9% del nivel de pobreza en el último año. En términos absolutos la cifra ha disminuido en cerca de 50.000 personas.

Sin embargo, la tasa de pobreza severa, esto es de personas que cobran menos de 384 euros al mes, ha descendido apenas dos décimas con respecto al pasado año y se sitúa en el 7,8% de personas en 2016. En 2015 esta tasa era del 8%, mientras el porcentaje en 2014 fue del 6,4%.

La cifra es relativamente elevada pues, aunque está cerca de la media estatal -1,4 puntos porcentuales superior-, es la cuarta más alta de todas las comunidades autónomas. Además, en el año 2016, el 7,5% de la población en la Comunitat ha vivido en situación de Privación Material Severa, es decir, no pudo hacer frente a al menos cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo.

La tasa ha aumentado respecto a 2015 cuando esta situación la padecía el 6,7% de la población, sin embargo está algo más lejos de las cifras de 2014 cuando la tasa era del 11,3%. En términos absolutos, unas 371.998 personas viven en situación de Privación Material Severa en la Comunitat, 38.292 más que en 2015.

Respecto a los ítems de consumo, el 2,9 % de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; el 20,2% no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada; el 43,8% de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 12,3% tiene retrasos en el pago de gastos del hogar y el 44,9% no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Además, el 69,3% de la población, es decir, más de una de cada tres personas, experimenta dificultades para llegar a fin de mes y una de cada cuatro -25,7%- lo hace con 'mucha dificultad'.

Empleo por hogar

El 14,6% de la población menor de 60 años residente en la Comunitat vive en hogares con baja intensidad de empleo, esto es en hogares donde cada adulto trabaja de media sólo una hora y media al día. Destaca la reducción de 3,5 puntos registrada este último año, no sólo por la importancia de la cifra misma, sino porque rompe una tendencia creciente e ininterrumpida desde el año 2008 que ha llevado a más que doblar la tasa.

En cifras absolutas, 584.164 personas viven en hogares con baja intensidad de empleo. Se pasa pues del 6,4% de BITH en 2008 al 18,1% en 2014 y 2015 hasta el 14,6% actual. Finalmente, desde el año 2012, un total de 169.298 personas extranjeras han abandonado la Comunitat.