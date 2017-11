Podem advierte que será difícil llegar a acuerdos cuando al PSPV ha "cerrado una puerta" a la tasa turística

El portavoz de Economía de Podem en las Corts, David Torres, ha acusado este jueves al PSPV de negarse a sentarse a negociar la aplicación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, con lo que "ha cerrado una puerta" que dificultará que se pueda seguir llegando a acuerdos.

Torres se ha pronunciado así durante el debate de la enmienda de totalidad del PP a los Presupuestos de la Generalitat para 2018, de la que ha dicho que no la pueden apoyar porque esa no es la herramienta para conseguir cambios, sino las enmiendas parciales, y porque "no es bueno" que se prorroguen los Presupuestos de este ejercicio.

No obstante, ha desvelado que el PSPV "lamentablemente" ha cerrado una puerta al "negarse" a sentarse a negociar una propuesta que aún no está ni presentada, referida al acuerdo que las Corts aprobaron en el último debate de Política General de impulsar un impuesto sobre la actividad turística.

"Directamente se han negado a impulsarlo y a sentarse con nosotros para poder llegar a un acuerdo" que distintas asociaciones de vecinos, universidades y gran parte del sector coinciden en que es necesario, ha asegurado Torres, quien ha alertado de que eso "difícilmente" hará que puedan "seguir llegando a acuerdos".

Queda tiempo para "reflexionar"

Pese a todo, Torres ha considerado que "queda tiempo" para que los socialistas puedan "reflexionar" y abran "esta puerta que hoy han cerrado".

El diputado de Podem ha afirmado que no pueden dar su voto favorable a estos Presupuestos, pues por ejemplo no les gusta el "abuso" de las líneas nominativas ni la subida de los sueldos de altos cargos y creen que aún hay que avanzar el pacto del Botánico, pero tampoco pueden apoyar las enmiendas de totalidad de PP y Ciudadanos.

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha instado a Podem, al que ha dicho que sus socios de Gobierno les "engañan a ratitos", a ser "libres" y, si "de verdad están enfadados", aprovechen la oportunidad de devolver los Presupuestos autonómicos.