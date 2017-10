Los políticos valencianos polemizan en twitter sobre el 1-O

Rechazo a las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, o defensa de su actuación, o una visión de rechazo en global cercano a la equidistancia. Apoyos a la "legalidad" o a la "democracia", según la visión de cada uno.

Los políticos valencianos han mostrado también su visión sobre el desarrollo de la jornada del referéndum en Catalunya del 1-Octubre en twitter. Las posiciones, las previstas, las mismas que en las actuaciones judiciales previas a esta jornada: Compromís y Podemos a favor del derecho a decidir y contra la actuación policial, el PP en defensa de la policía y de la actuación contra el referéndum, y el PSPV en una difícil postura entre dos orillas, aunque las cargas policiales pesaron mucho en las reflexiones.

El jefe del Consell, Ximo Puig, realizó un solo tuit en el que mostro su "triteza" por la "fractura" mostrada en Catalunya. Pero destacaba la crítica a la actuación policial: "La violencia nunca es la solución. El diálogo, sí".

Hui tots estem perdent. Em produeixen molta tristesa les imatges que veiem però sobretot la fractura q hi ha al darrere. La violència mai és la solució. El diàleg, sí.

Por su parte la vicepresidenta Mónica Oltra fue más activa durante el 1-O con varios tuits, su objetivo principal fueron las críticas al gobierno afirmando que "O acabamos con Rajoy o el PP acaba con la democracia" y pidendo la dimisión de Rajoy junto a imágenes de víctimas sangrantes de las cargas policiales. Por otro lado Oltra también tuvo críticas para el PSOE recriminando al partido que "se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy y ahora se abstienen de buscar una solución".

También desde Compromís el presidente de las Corts, Enric Morera, criticó la estrategia de ordenar cargas contra las concentraciones ciudadanas, además de hacerse eco de las críticas realizadas por dirigentes políticios europeos como Jeremy Corbyn o Charles Michael.

Si era una farsa de referèndum, irrellevant i sense garanties, per què tanta violència ? https://t.co/hhNZaSg1qG via @ARApolitica

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) sí hizo esta vez valoraciones en tuiter, reproduciendo imágenes del referéndum, pronunciamientos en tuiter de otros políticos, y también su propia crítica a al "lamentable inmobilismo de Mariano Rajoy" mientras pedía "diálogo", con imágenes de la actuación de la Policía Nacional y la etiqueta #ConPorrasNoHayDemocracia.

El presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez (PSPV), no hizo ninguna valoración personal y se limitó a retuitear oponiones de compañeros de partido, entre ellas las de Ximo Puig y de Pedro Sánchez.

Por su parte el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, criticaba las imagenes de las víctimas en las protestas, a la vez que reclamaba una moción de censura contra Mariano Rajoy.

Desde el PSPV el portavoz en les Corts, Manolo Mata, hizo tuits en dos direcciones. La primera criticando en un primer momento "la velocidad a la que se expande el odio y la incapacidad de los responsables de frenarlo", mientras por otro lado lamentaba los "insultos" de "compañeros de viaje", en referencia a otras formaciones progresistas por la postura adoptada por el PSOE.

Duele y mucho que los insultos vengan de compañeros de viaje a los que te has unido para mejorar este mundo diabólico. No es razonable.

De vuelta a Compromís el portavoz en el parlamento autonómico, Fran Ferri, fue muy activo replicando noticias y comentarios de compañeros de partido y periodistas sobre el 1-O. En sus valoraciones propias lamentó la violencia producida por las cargas, y también pedía cuentas a la postura del PSOE.

Sanchez avala a Rajoy com a interlocutor. C's diu q Rajoy es President per abstenció de Sánchez i no crítica a les porres contra paperetes.