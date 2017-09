Dos valencianos atrapados en la isla de San Martín después del paso del huracán Irma

Miquel Serra y Lluna Noguera, vecinos de Aldaia y Sueca, respectivamente, se encuentran atrapados en la isla de San Martín, en el Caribe, después del paso del huracán Irma el pasado martes.

Hace 5 días, el huracán Irma pasó por la isla con categoría 5, la máxima. La isla ha quedado completamente devastada, el 95% de las casas están dañadas y el aeropuerto de la parte francesa, donde él vive, ha sido hecho añicos. Lo peor, pero, está siendo ahora. Nos estamos enterando por la prensa francesa que el caos reina en la isla. No hay electricidad, ni agua potable, ni seguridad. Los supermercados están vacíos. Hay saqueos, episodios de pillaje, bandas que roban a mano armada y mucha inseguridad y confusión.

Sabemos que están bien porque Lluna ha telefoneado a su madre para decir que están juntos y bien. Pero se sienten inseguros y quieren salir de la isla, no tienen comida y están asustados por si entran en casa.

Afortunadamente, se establecieron en una casa de hormigón de unas amigas en el centro de la isla y no les pasó nada. "Estos días telefoneamos embajadas y consulados pero no nos dan información, sólo estamos informados por la prensa y la tele francesa".

Hace un momento, Miquel y Lluna nos han escrito (han encontrado un poquito de wifi en el hospital de Marigot) para decirnos que ellos no ven ayuda, nadie los busca y no los traen comer. Hacen turnos en casa entre 8 personas porque no se los entran.

La situación es angustiosa debido a la carencia de información y la inconunicación.