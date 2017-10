Compromís i Podem demanen la dimissió de Rajoy per les càrregues policials a Catalunya

Tant Compromís com Podem han demanat aquest diumenge la dimissió del president del Govern, Mariano Rajoy, després de les càrregues policials que s'han registrat a Catalunya per a impedir la celebració del referèndum independentista.



Compromís ha expressat mitjançant un comunicat "la seua ferma condemna de l'ús de la força amb què el Govern de Rajoy està donant resposta a la voluntat de participació que han mostrat els ciutadans a Catalunya".



La coalició valencianista ha reclamat "la seua dimissió davant la incapacitat de diàleg per a arribar a un acord polític que permeta obrir un debat plural per a resoldre el conflicte territorial existent".

Per la seua banda, el secretari general de Podem, Antonio Estañ, ha reclamat a Rajoy que dimitisca i ha defensat que "el Partit Popular amb l'actuació durant la jornada de l'1 d'octubre a Catalunya només deixa dos bàndols: o el seu bloc de força i absència de diàleg, o la democràcia”.

També ha afegit que "l'actitud que manté el PSOE no deixa clar amb qui està" i li ha demanat que accedisca a negociar una nova moció de censura. Estañ ha criticat que s'hagen produït càrregues policials "per a evitar que la ciutadania catalana, que ha mostrat majoritàriament la seua voluntat d'expressar la seua opinió sobre la seua relació amb l'estat, puga votar" i ha destacat que "ordenar aquesta actuació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat revela la seua feblesa i la seua incapacitat política".