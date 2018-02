El jutge de Taula expulsa l'assassí de Yolanda González com a perit en la investigació

Emilio Hellín Moro, perit contractat per l'advocat d'una de les acusades del cas Taula, i condemnat a 43 anys de presó per l'assassinat de l'estudiant Yolanda González, ha sigut expulsat de la investigació pel magistrat del Jutjat d'Instrucció nº18 que tramita el cas. Hellín havia sigut contractat per l'advocat José María Corbín -cunyat de Rita Barberá- amb l'objectiu d'anul·lar els enregistraments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en la recerca sobre el finançament il·legal del PP de la ciutat de València.

Hellín, ultradretà pertanyent a Fuerza Nueva, va ser condemnat per segrest, tortura i assassinat en 1980 de la jove estudiant de 19 anys, militant del Partido Socialista de los Trabajadores, amb l'argument que era membre d'ETA. Va ser a la presó al costat d'altres membres del denominat Batallón Vasco Español d'extrema dreta.

El mateix assassí -que posteriorment s'ha fet cridar Luis Enrique Helling- ha treballat en diverses ocasions com a assessor per a la justícia i cossos de seguretat de l'Estat, fet que ha sigut criticat i repudiat pels familiars de la víctima. En aquesta ocasió va ser contractat per a desacreditar els enregistraments que la UCO va realitzar a l'exregidora de València, María José Alcón, on admetia el pagament de comissions per a finançar de manera il·legal al PP de la ciutat.

Però el seu treball va estar embolicat en la polèmica des del primer dia després que Hellín intentara introduir l'original de l'enregistrament de la UCO en el seu ordinador, negant-se a açò la Fiscalia Anticorrupció davant el perill que accedira a una altra informació sensible, i provocant finalment la suspensió de la sessió. El jutge va recordar en el seu moment que "per raons excepcionals, s'ha privat de la seua disposició [l'àudio original] a les parts, i que es va autoritzar en termes amplis, permetent l'auxili a les parts autoritzades del perit a la seua elecció”.

Després dels intents de desacreditar l'àudio el magistrat va rebutjar que s'aportara cap informe pericial sobre els enregistraments de la UCO incorporades al sumari. Així el jutge va advertir que “qualsevol informació pericial que amb tal caràcter i rellevància es vulga introduir en la causa haurà de proposar-se al jutge i es durà a terme, pel perit que judicialment es designe”.

En l'acte conegut ara, datat el dia 13 de febrer, el jutge instructor valida les escoltes que van ser realitzades amb el sistema SITEL de la Guàrdia Civil, sistema avalat pel propi Tribunal Suprem, i amb açò aparta definitivament del procés a Hellín. En l'acte el magistrat determina finalment que "no existeix d'ofici incertesa ni sospita alguna que els funcionaris policials realitzaren l'escolta i lliuraren l'objecte de les mateixes de manera il·legal, fora del període autoritzat per aquest instructor, o manipularen la còpia informàticament certificada (és a dir, immodificable)".