Pablo Crespo assegura que una empresa de Castelló va pagar un acte del PP després d'intentar cobrar a Alberto Fabra

Pablo Crespo, el comptable de la trama Gürtel, ha engegat el ventilador. Crespo ha ratificat en el judici en l'Audiència Nacional que van cobrar als empresaris els deutes de l'organització d'actes del PP valencià perquè en el partit no els pagaven.

Com a exemple, Crespo ha posat un acte del PP a Castelló per a les eleccions del 2007. “Vam anar a cobrar-li a Alberto Fabra [aleshores candidat a l'alcaldia] i ens va dir que no ens pagava perquè l'acte era autonòmic. Com en el PP regional també es van negar acabàrem cobrant de Piaf, una empresa de Castelló”, ha explicat.

El de l'expresident de la Generalitat Valenciana i actual senador del PP és l'únic exemple concret d'actes i empresaris que ha posat. El comptable de la Gürtel ha afegit que sabien que “els actes del PP els havien de cobrar als empresaris”