La Diputació redueix a la meitat la taxa que paguen els ajuntaments per la gestió del cobrament d'impostos

La Diputació de València aprovarà en el ple d'octubre rebaixar del 3% a l'1,75% la taxa que la corporació provincial cobra a més de 200 ajuntaments per la realització de tasques de gestió tributària. Aquesta rebaixa progressiva (enguany ja s'està aplicant un 2,25%) és una mesura coherent amb la iniciativa d'Hisenda de reduir de forma continuada l'aportació dels ajuntaments i que aquests puguen gestionar els seus ingressos amb una major autonomia.

En aquest sentit, l'ordenança proposa una taxa general sobre la recaptació voluntària de l'1,75% per la prestació dels serveis de gestió tributària i recaptació delegats. És la primera vegada que s'aconsegueix una xifra tan baixa des que existeix aquest servei provincial de recaptació. Al mateix temps, se suprimeix la tarifa pels serveis d'actualització del padró de l'IBI, es deixen de cobrar als ajuntaments els costos financers de les bestretes i se suprimeix la tarifa del 1% per l'exercici de les funcions de gestió tributària i recaptació voluntària.

Aquestes modificacions han estat possibles, en paraules del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, gràcies a una “gestió eficient per a afrontar polítiques econòmiques i socials” que obrin “noves vies de col·laboració amb els municipis, mancomunitats i Generalitat”. “Venim a escoltar als pobles i a cedir-los el protagonisme, al fet que siguen els governs locals els qui decidisquen”, ha afegit el president.

“La idea és que la taxa per recaptació voluntària se seguisca reduint i que cap ajuntament pague més per derivar la seua gestió a la Diputació”, ha explicat el diputat d'Hisenda, Toni Gaspar. La previsió que s'ha fet des d'aquest departament estima que dels 6.363.439 € que es van recaptar l'últim any que es va aplicar el 3%, es passarà a recaptar 4.093.937 € en 2018. És a dir, més de dos milions d'euros es quedaran a partir d'ara en els ajuntaments i seran els acaldes i alcaldesses els qui decidisquen en què s'han d'invertir.