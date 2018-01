500 veïns del Real de Gandia tindran aigua sense nitrats gràcies a una nova canonada

Els 500 veïns de l'entorn de la urbanització Monterrei, al Real de Gandia, veuran resolt el problema dels nitrats del pou que abasteix la zona després de la construcció d'una canonada d'un quilòmetre de longitud que, salvant l'AP7 i la CV-686 subministrarà aigua potable a aquest nucli de població del Real de Gandia, en la comarca de la Safor.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha visitat aquest dimarts la urbanització Monterrei, on la corporació invertirà 300.000 euros per a "resoldre un problema prioritari i garantir un bé de primera necessitat a les persones que viuen en aquesta part del Real”.

Rodríguez ha aprofitat la seua estada en el Real per avançar la posada en marxa del Pla Contra la Sequera en els municipis valencians, les sol·licituds podran remetre’s a la Diputació, a través d'Egevasa, abans de l'estiu. “Amb aquest pla bianual, dotat amb 4 milions d'euros d'inici, pretenem millorar l'eficiència en la xarxa d'aigua potable dels municipis valencians, que les infraestructures estiguen en les millors condicions per no perdre pel camí un element tan preuat com l’aigua”, ha explicat el president, acompanyat per l'alcalde del Real, Gustavo Mascarell, a més del gerent i el diputat responsable d’Egevasa, Miguel Ángel Ferri i Voro Femenia.