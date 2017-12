Mónica Oltra: "Mariano Rajoy i Cristóbal Montoro comencen a ser un problema molt greu per a Espanya"

"Amenaces d'intervenció com la de Montoro no són maneres de relacionar-se entre institucions". Així ho ha explicat aquest divendres la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, qui ha assegurat que tant el ministre d'Hisenda com el president del Govern, Mariano Rajoy, "comencen a ser un problema molt greu per a Espanya, i no solament per a un territori en concret", en referència a Catalunya. "El tema territorial se li està anant de les mans a un Govern que es dedica a veure-les passar", ha dit Oltra.

La portaveu del Consell ha apuntat, a més, que Rajoy i Montoro "són els qui més han de callar". En aquest sentit, ha recordat que l'Executiu té un deute per sobre del cent per cent del PIB, la qual cosa suposa més del doble del que té la Comunitat Valenciana, un deute el qual ha crescut "en més de 400.000 milions d'euros" des que el PP va arribar al poder en 2011".

Els ha acusat de tenir "poca paraula". "Amenaces? Que complisquen amb la seua paraula, que val ben poc", ha insistit la també consellera valenciana d'Igualtat i Polítiques Inclusives, qui ha recordat que es van comprometre a aprovar el nou model de finançament -caducat des de fa quatre anys- abans que acabara 2017, "i queden dos dies".

La vicepresidenta ha defensat la gestió de la Generalitat, "no ens pot tractar a tots per igual, ja que nosaltres som els que menys gastem de tota Espanya". I sobre els ajustos exigits pel titular d'Hisenda, s'ha preguntat, "a quins xiquets traiem dels col·legis?". "Gastem en serveis públics bàsics i en els 'pufos' que ens va deixar el PP, però llavors el senyor Montoro no intervenia els comptes, sinó que romania callat mentre se saquejaven les arques públiques a mans plenes", ha sentenciat.

Oltra ha exigit l'aplicació de l'article 156 de la Constitució, sobre l'autonomia financera de les comunitats autònomes, en lloc d'amenaçar amb intervencions: "Si s'aplicara s'arreglarien molts problemes".

Finalment, la vicepresidenta s'ha referit als 1.325 milions d'euros reivindicats pel Govern valencià a través dels pressupostos sobre la base de l'infrafinançament, "estan en la llei que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener". "Exigim el que és just i constitucional", ha finalitzat.