HomeAway, dispuesta a dialogar con Hacienda para evitar el fraude fiscal

El director de Comunicación de la plataforma de alquiler de apartamentos turísticos HomeAway, Joseba Cortazar, ha afirmado hoy que la empresa está dispuesta a dialogar con el Ministerio de Hacienda para determinar cómo podrían colaborar y en qué aspectos para combatir el fraude fiscal.

El Ministerio de Hacienda prepara un borrador de real decreto que obliga a las plataformas colaborativas que intermedien en el arrendamiento de alojamientos de uso turístico a presentar de forma periódica una declaración informativa en la que identifique a los titulares de las viviendas y el importe que reciben.

"Ahora estamos analizando el texto y las implicaciones que supondría, pero todavía no tenemos una opinión firme porque no sabemos qué aspectos que recoge el borrador podríamos desarrollar y cuáles no, sobre todo técnicamente hablando", ha explicado Cortazar.

Cortazar ha explicado las limitaciones técnicas de la plataforma para proporcionar datos de los usuarios porque, en el caso de HomeAway, no solo recibe reservas directas a través de internet sino que también cuenta con un modelo de suscripción.

"Estamos dispuestos a hablar, a sentarnos y verlo pero todavía es un poco pronto para dar un análisis detallado de la situación", ha señalado.

Cortazar también se ha referido a la nueva normativa que prepara la Comunidad de Madrid, que permitirá a las comunidades de vecinos vetar el uso de viviendas como apartamentos turísticos.

"La Comunidad de Madrid no tiene competencias para ello porque está citando una capacidad recogida en una ley nacional", ha explicado.

Cortazar ha apuntado que la Comunidad no está planteando nada nuevo puesto que, a través de la ley de Propiedad Horizontal, los vecinos ya tenían la capacidad de establecer en sus estatutos las actividades que se pueden realizar en cada comunidad de propietarios.