El Parlamento Europeo se decanta por el candidato irlandés frente a De Guindos para el BCE

La Comisión de Economía de la Eurocámara ha comunicado que el candidato irlandés a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, lo hizo mejor que el ministro español, Luis de Guindos, en la comparecencia celebrada este miércoles y pedirá al Consejo que haga una audiencia con ambos.

El comunicado que ha emitido el presidente de la Comisión, Roberto Gualtieri, indica que ambos candidatos se desenvolvieron bien pero que el gobernador del banco central irlandés lo hizo mejor que Luis de Guindos. "Ambos candidatos hicieron una buena presentación, La mayoría de los grupos políticos consideró que la comparecencia del gobernador (del Banco de Irlanda) Lane fue más convincente. Algunos grupos expresaron reservas sobre el nombramiento del ministro De Guindos", afirma Gualtieri.

En el comunicado la comisión de Asuntos Económicos también lamenta que los gobiernos de la eurozona no incluyeran mujeres en la lista de candidatos, como habían reclamado en una misiva que enviaron al presidente del Eurogrupo, informa Europa Press.

An informal exchange of views with candidates for ECB Vice-President took place yesterday. My statement here: https://t.co/qRk2Tz3qtc