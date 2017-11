Una investigación vincula a 127 líderes internacionales con paraísos fiscales

Una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) publicada hoy de forma simultánea por varios medios de comunicación ha vinculado a 127 líderes políticos de todo el mundo, empresarios, artistas y futbolistas con sociedades en paraísos fiscales.

En la investigación, denominada 'Papeles del Paraíso', han participado 382 periodistas de casi un centenar de medios de comunicación -laSexta y El Confidencial, en España- que han analizado más de 13 millones de documentos de "territorios opacos" y abarcan un periodo de 70 años.

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones distintas que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.

Entre las figuras públicas relacionadas con paraísos fiscales, según la información publicada por el ICIJ, estarían la reina Isabel II de Inglaterra; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el secretario de Estado Comercio de EEUU, Wilbur Ross; y el excanciller alemán Gerhard Schröder. También los cantantes Bono (U2) y Madonna.

Según los medios de comunicación que han colaborado en la investigación, supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia "aún más importante que los Papeles de Panamá".

En ella han participado, entre otros, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde, entre otros.