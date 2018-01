Los beneficios de quedarse calvo

Desde que tenemos memoria, los hombres han sufrido la calvicie como una pequeña condena. Muchos de los célebres personajes de nuestra historia padecieron alopecia. Julio César, por ejemplo, escondía la calvicie bajo una corona de laureles.

Pero no todo es drama. La calvicie también implica una serie de virtudes que no se advierten a simple vista.

La primera de ellas es de tipo endocrino: la alopecia se asocia a una producción abundante de testosterona. Así, los hombres calvos pueden llegar a ser bastante fogosos. Esta producción extra de testosterona, denominada THD, provoca que los folículos del cabello reduzcan su tamaño y que el pelo se vuelva más fino y débil.

Otra ventaja es el ahorro económico. No se gasta en champú o peluquerías. Y no nos olvidemos de la vida en pareja, y es que un “calvo” nunca te va a sorprender con arriesgados cambios de look. ¡Sustos que te ahorras!

Los americanos conocen estas ventajas perfectamente, por ello los “calvos” o rapados llevan años utilizando HeadBlade, una revolucionaria máquina de afeitar sobre ruedas que evita aparición de microtraumas o leves cortes, lo que favorece que la cabeza luzca saludable y reluciente.

