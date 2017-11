No se anula el permiso para la mina de litio, solo es suspensión temporal

La Junta de Extremadura ha aclarado que se ha suspendido temporalmente el permiso de investigación a Tecnología Extremeña del Litio en "Ampliación Valdeflórez", alrededores de Cáceres, para subsanar un defecto de forma en el Plan de Restauración pero que "no invalida el permiso de investigación otorgado el 4 de mayo".

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha estimado "parcialmente" los recursos de alzada contra dicho permiso de investigación presentados por Adenex, Acima (Asociación para la Comunicación e Información Medio Ambiental) y un particular, tras detectar un defecto de forma en la autorización del Plan de Restauración en cuanto a los plazos de información pública.

Según la Ley de Minas, la concesión de un permiso de investigación minera conlleva a la par la autorización de un Plan de Restauración de la zona, con un período de información pública de 15 días para el primero y un plazo no inferior a 30 días para la exposición pública del citado plan.

Dicho Plan de Restauración forma parte del expediente administrativo del permiso de investigación "Ampliación Valdeflórez", concedido a la empresa mediante resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, el pasado 4 de mayo, en una superficie de 45 cuadrículas y por tres años.

Información pública

Estos fueron objeto de información pública mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el Ayuntamiento de Cáceres, por un plazo común para ambos de 15 días, "sin que en este período se recibieran alegaciones al mismo de ningún tipo", según han señalado desde la Consejería de Economía e Infraestructuras.

No obstante, y dado que la norma establece un plazo de información pública no inferior a 30 días, y no los 15 días expuestos en el caso del Plan de Restauración, la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha resuelto abrir un nuevo trámite de información pública por el período indicado de 30 días.

Ello supone retrotraer la tramitación hasta el momento de la información pública pero "en ningún caso invalida el resto de los actos de trámite efectuados, tanto para el otorgamiento del permiso de investigación como para la autorización de su correspondiente Plan de Restauración, que permanecerán vigentes".

Por otra parte, la empresa Tecnología Extremeña del Litio puede continuar la investigación al amparo del primer permiso "Valdeflórez", concedido por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, con fecha del 28 de octubre de 2016, sobre una superficie de dos cuadrículas.

Y es que, ha matizado, a pesar de que se concedió por un año, cuando está en curso una solicitud de explotación, como es el caso, "automáticamente se da por ampliado el plazo de investigación".