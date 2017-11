Los barones cierran filas con Pedro Sánchez para el 21D: "El PSOE está donde tiene que estar"

Los barones del PSOE han cerrado hoy filas con la actuación de Pedro Sánchez en la crisis secesionista de Cataluña y han respaldado la apuesta por la "transversalidad" del líder del PSC y candidato a la Generalitat, Miquel Iceta, en las listas electorales para el 21D.



A su llegada al Consejo Territorial, que celebraba su sesión constitutiva en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares, donde también se reúne posteriormente el Comité Federal del partido, los presidentes de Andalucía, Susana Díaz; Extremadura, Guillermo Fernández Vara ; Comunidad Valenciana, Ximo Puig; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, todos ellos críticos con Sánchez en su anterior mandato, han respaldado la posición del PSOE con el 155; Vara coordina ahora este Consejo Territorial, antes encabezado por la andaluza Díaz.



La andaluza Susana Díaz ha resaltado que el PSOE "está donde debe estar", mientras que el castellanomanchego García-Page ha dicho que su partido está ahora "muy lejos" del "vértigo y de la irrelevancia que tuvo en otros tiempos".



También el valenciano Ximo Puig ha hecho hincapié en que el PSOE está en "el camino correcto" para "coser" España.

Vara

Por su parte, el presidente de Extremadura y coordinador del Consejo Territorial -órgano que integran los presidentes autonómicos y secretarios generales u la dirección del PSOE-, Guillermo Fernández Vara , ha elogiado especialmente la estrategia con la que el líder del PSC, Miquel Iceta, encara las elecciones.



Vara ha opinado que Iceta está ocupando "magníficamente bien" el espacio político de la "centralidad", la "moderación" y el "catalanismo" y ha aplaudido la incorporación a sus listas de miembros de la extinta Unió.



A su juicio, la unidad del socialismo y el catalanismo moderado es la "suma perfecta para llegar al corazón de muchos catalanes que no tenían hasta ahora a quien votar".



También García-Page ha avalado la estrategia del PSC, al que ve como un "puente útil y eficaz" y cree que se erigirá en "la gran sorpresa" del 21D, ya que será capaz de remover las piezas "para encajar el puzzle".



En relación con las estrategias electorales que está llevando a cabo el PSC, Susana Díaz ha recalcado que "no le corresponde a ella trazar" estrategias electorales, pero ha apostillado que "todo el que sale a pactar no sale a ganar".



Díaz ha hecho un llamamiento a los "ciudadanos constitucionales" para que vayan a votar en los comicios autonómicos porque esa "es la mejor forma para volver a la normalidad y la convivencia".



Entretanto, Iceta se ha congratulado de haber sido capaz de integrar en sus listas a "democristianos y comunistas" y ha apostado por "seguir trabajando y ampliando de cara al futuro" esa "transversalidad".



Tras reivindicar el valor de haber puesto en la misma lista a referentes como Ramon Espadaler y Carlos Jiménez Villarejo, ha recalcado que ése es el "espíritu" con el que afronta las elecciones: "No poniéndonos de morros ni diciendo que solo podemos acordar con quien piensa exactamente como nosotros, sino buscando una transversalidad que nuestra lista pone en evidencia y que habrá que seguir trabajando y ampliando de cara al futuro".